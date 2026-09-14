Tunisie: Transport public - 727 nouveaux bus vont renforcer la flotte

Le directeur général du transport terrestre au ministère du Transport, Tarek Bouazizi, a confirmé ce lundi 14 septembre 2026 que le ministère procédera, avant la fin de l'année en cours, à l'acquisition de 727 nouveaux bus qui seront répartis à travers les différentes régions du pays.

S'exprimant lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, le responsable a également annoncé qu'à partir de la fin de l'année 2027, le processus d'acquisition des nouvelles rames de train destinées à la ligne TGM (Tunis-Goulette-Marsa) sera officiellement lancé.

Abordant les derniers préparatifs du ministère du Transport pour la rentrée scolaire et universitaire, le responsable a fait part d'une hausse d'environ 4 % du nombre d'abonnés parmi les élèves et les étudiants.

Il a souligné à cet égard l'extension du réseau desservi, le nombre de lignes scolaires et universitaires étant passé de 2 134 à environ 2 179 lignes.

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À noter qu'une évolution positive d'environ 13 % a été enregistrée au niveau du parc roulant affecté au transport scolaire et universitaire, lequel représente près de 52 % de l'ensemble du transport de voyageurs. Par ailleurs, l'âge moyen de cette flotte est passé de 14 ans à 12,5 ans, traduisant une nette amélioration de l'état du parc grâce au renforcement progressif par de nouveaux véhicules.