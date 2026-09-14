Tunisie: Plateforme « Vie Scolaire» - Le taux d'inscription à distance a atteint 100 %

Les établissements éducatifs ont achevé leurs préparatifs pour la rentrée scolaire qui débute le mardi 15 septembre 2026, parallèlement à la poursuite par les parents des achats de ce qui reste comme fournitures scolaires et vêtements pour leurs enfants, et au retour des enseignants à la suite de la fin des vacances d'été.

La rentrée scolaire exige, pour un certain nombre d'enseignants, de quitter le lieu de résidence de leur famille et de rejoindre leurs établissements éducatifs dans des régions autres que leurs régions d'origine, dans un contexte qui coïncide avec la mise en oeuvre du mouvement de mutation approuvé par le ministère de l'Éducation et le parachèvement des divers préparatifs administratifs et logistiques.

La rentrée scolaire dépasse le simple cadre de la reprise des cours pour plus de deux millions d'élèves ; elle constitue une occasion où se croisent les dimensions éducatives, sociales et économiques, mettant en lumière la place de l'enseignement dans la société et reflétant le degré de préparation des différentes structures et institutions pour réussir ce rendez-vous.

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Le ministère de l'Éducation a intensifié ses préparatifs afin de garantir le lancement de la nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions, à travers le suivi des différents arrangements relatifs aux établissements éducatifs, aux équipements et aux ressources humaines, ainsi que le travail visant à pallier les manques qui pourraient entraver le bon déroulement de la rentrée.

Dans une déclaration médiatique précédente concernant les derniers préparatifs, le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a affirmé que toutes les directions centrales du ministère, les commissariats régionaux à l'éducation ainsi que les autorités régionales et locales travaillent d'arrache-pied pour surmonter les difficultés et garantir le succès de la rentrée scolaire.

Les préparatifs comprennent la création de 23 nouveaux établissements éducatifs dans différentes régions, en plus de la réalisation de plus de 1 400 interventions ayant porté sur la maintenance et l'agrandissement, ainsi que la fourniture d'environ 73 000 nouvelles tables doubles, renforçant ainsi la disposition des établissements à accueillir les élèves dès le début de l'année scolaire.

Lors d'une visite effectuée le jeudi 10 septembre 2026 au nouveau lycée secondaire de Bir Bouregba, le ministre de l'Éducation a salué les efforts des parents et des composantes de la société civile qui ont contribué à soutenir les efforts de l'État pour prendre soin de l'école publique, à travers des initiatives qualitatives, efficaces et positives visant à renforcer l'encadrement de l'institution éducative.

Concernant les recrutements récents, le ministre a précisé que le ministère a effectué des recrutements dans presque toutes les catégories, y compris le corps des enseignants, indiquant que les résultats définitifs ont été publiés le samedi 12 septembre, les personnes recrutées devant être affectées pour prendre leurs fonctions dans leurs établissements respectifs le lundi 14 septembre.

Il est prévu que le nouveau lycée secondaire de Bir Bouregba, dont le coût de réalisation a dépassé 8 millions de dinars, ouvre ses portes pour accueillir les élèves et le corps éducatif dès le lancement de la nouvelle année scolaire.

De même, l'impression des manuels scolaires pour tous les niveaux touche à sa fin, parallèlement à la poursuite des opérations de distribution et de vente, ce qui est de nature à garantir la disponibilité des livres dans les différentes régions en concomitance avec le début de l'année scolaire.

Selon les dernières données relatives à la rentrée scolaire, le taux d'élèves ayant finalisé leur inscription à distance via la plateforme « Vie Scolaire » a atteint 100 % de l'ensemble des élèves ciblés, tandis que 2,014 millions d'élèves ont réglé les frais d'inscription, soit l'équivalent de 96 % du total des élèves.

Ces élèves se répartissent sur les différents cycles d'enseignement, de l'enseignement préparatoire à l'enseignement fondamental (avec ses deux phases, primaire et préparatoire/collégiale), jusqu'à l'enseignement secondaire, au sein des établissements éducatifs publics et privés des différentes régions du pays.

La rentrée scolaire de cette année intervient dans un contexte national où la réforme de l'éducation et de l'enseignement a été replacée au sommet des priorités, en tant que pilier fondamental de toute réforme globale.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a confirmé lors d'une réunion tenue le jeudi 10 septembre courant au Palais de Carthage, que le processus de réforme de l'éducation et de l'enseignement a démarré et prendra le temps nécessaire, soulignant qu'il n'y a aucune place à l'erreur, étant donné qu'un choix non avisé dans ce domaine ne peut être rattrapé qu'après près de deux décennies.

Il a également insisté sur la nécessité d'une bonne préparation pour l'année scolaire, de la résorption des manques et d'un surcroît d'efforts à tous les niveaux, y compris les espaces d'enseignement, les abords des établissements, le transport, la santé et la sécurisation des élèves dans le périmètre des établissements, sur le chemin de l'école et lors de leur départ après la fin des cours.

En conclusion de la réunion, le Président de la République a appelé à soutenir les élèves confrontés à des difficultés de déplacement, à leur fournir gratuitement le matériel scolaire ainsi que la nourriture, affirmant que la Tunisie est capable de renforcer son rayonnement grâce à un enseignement national, démocratique et sans discrimination, éliminant les diverses formes d'analphabétisme.