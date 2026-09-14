Tunisie: Un réseau de trafic de cocaïne dirigé par un rappeur dans le Grand Tunis démantelé

Les agents de la garde nationale ont mis fin aux activités d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de cocaïne, opérant dans plusieurs zones du Grand Tunis, notamment aux Berges du Lac, à La Marsa et à Gammarth. L'information a été confirmée ce lundi à l'agence TAP de source sécuritaire.

Selon cette même source, le réseau était dirigé par un rappeur renommé. L'aboutissement des investigations de terrain a permis de lancer une série de perquisitions simultanées dans les secteurs de Manouba, Sidi Daoud, Bahr Azrak, La Marsa et Les Berges du Lac. L'opération s'est soldée par l'arrestation de 13 membres de l'organisation, dont le rappeur en question, tandis qu'un dernier suspect fait actuellement l'objet d'un mandat de recherche.

Les forces de l'ordre ont saisi une quantité importante de cocaïne, un drone, de fortes sommes d'argent soupçonnées d'être issues de ce trafic, ainsi que trois voitures et deux grosses cylindrées utilisées pour le transport et la distribution de la drogue. L'enquête se poursuit sous la direction de la Brigade centrale stupéfiants, en coordination avec le parquet, afin de déterminer toutes les ramifications de ce réseau.