Tunisie: Hausse du prix de l'or par rapport aux années précédentes

Hatem Ben Youssef, Président de la chambre nationale des commerçants de bijoux, a expliqué ce lundi 14 septembre 2026 que plusieurs facteurs régissent actuellement le marché mondial de l'or. Parmi eux figurent les politiques de la réserve fédérale américaine, la crise du dollar, les tensions géopolitiques, ainsi que la tendance de plusieurs pays à réduire leur dépendance à l'égard de la monnaie américaine dans leurs transactions.

Intervenant à la radio a souligné que la hausse des cours du pétrole et la forte demande d'achat d'or par des pays comme la Chine et l'Inde constituent des facteurs supplémentaires influençant les cours mondiaux.

Il a affirmé que les fluctuations mondiales ne se répercutent pas nécessairement de manière immédiate et intégrale sur le marché local, en particulier lors de variations modérées. Le commerçant peut en effet écouler une partie de son ancien stock à des prix inférieurs, atténuant ainsi l'impact de la hausse internationale sur le consommateur. Néanmoins, lorsque les variations globales sont significatives, notamment autour de 20 à 30 dollars l'once, leur impact sur le prix du gramme sur le marché tunisien devient nettement plus visible.

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Ben Youssef a précisé que le prix de l'or en Tunisie a enregistré une hausse notable, atteignant des niveaux élevés par rapport aux années précédentes, en particulier après l'intégration des frais de façon, de la main-d'oeuvre et de la marge bénéficiaire du commerçant. Le gramme d'or 18 carats atteint des sommets avant même la prise en compte de la façon, tandis que le prix d'un bijou fini s'élève à des montants bien plus importants.

Il a souligné que les prix restent comparables sur l'ensemble des marchés tunisiens, sans écarts majeurs d'une région à l'autre, dans la mesure où tous les commerçants sont soumis aux cours mondiaux et au prix de référence.

Concernant la revente d'or par les citoyens, il a indiqué que la valeur de rachat dépend du devenir du bijou : certaines pièces sont remises en vitrine pour être revendues, tandis que d'autres sont destinées à la fonte. Le prix d'achat proposé par le bijoutier au citoyen est généralement inférieur au prix d'affichage en vitrine, le commerçant déduisant les coûts de transformation et de fabrication. Il a ainsi conseillé aux personnes souhaitant acheter ou vendre de suivre les cours au quotidien en raison des fluctuations régulières du marché.

Le président de la Chambre a rappelé que les prix ont connu une envolée sans précédent ces dernières années, précisant que le prix du gramme d'or usagé (casse) est passé d'environ 200 dinars en 2024 à près de 350 ou 370 dinars, franchissant même par moments la barre des 400 dinars.

Hatem Ben Youssef a conclu son intervention en rappelant que l'or demeure une valeur refuge, recommandant de ne pas céder ses bijoux en échange de liquidités, sauf en cas de besoin financier réel.