Tunisie: Transition énergétique - Lancement de l'élaboration du plan d'action national pour le refroidissement

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de son engagement au sein de l'Engagement Mondial pour le Refroidissement (Cooling Pledge) et pour renforcer ses efforts d'efficacité énergétique, la Tunisie franchit une nouvelle étape. Le vendredi 11 septembre 2026 s'est tenue la réunion inaugurale du comité de pilotage (COPIL) ainsi que le coup d'envoi officiel (Kick-off Meeting) du projet d'élaboration du Plan d'Action National pour le Refroidissement (NCAP).

Placé sous la tutelle de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME), ce projet bénéficie du soutien financier et technique de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

Cet événement marque le lancement d'un processus participatif majeur. Il vise à harmoniser la coordination entre les différentes parties prenantes et à aligner les visions stratégiques sur les priorités nationales en matière de refroidissement. L'objectif ultime repose sur l'amélioration de la performance énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la résilience face aux impacts du dérèglement climatique.

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Lors de cette rencontre, les objectifs globaux et les composantes clés du projet ont été exposés. Les participants ont également examiné le calendrier de préparation du NCAP, défini les mécanismes de gouvernance, et précisé la répartition des rôles pour les prochaines phases de travail.

Dans nos archives Exportations d'huile d'olive tunisienne : 600 millions de dinars attendus d'ici fin mars 2025 À travers ce projet, la Tunisie réaffirme sa détermination à piloter une transition vers un secteur du refroidissement plus sobre, durable et adapté, s'inscrivant pleinement dans ses engagements climatiques internationaux et ses objectifs de transition énergétique.

De son côté, l'ANME a réitéré sa volonté de poursuivre cette dynamique collaborative avec l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, afin de traduire les conclusions stratégiques du NCAP en actions concrètes aux retombées mesurables sur les plans économique, énergétique et environnemental.

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