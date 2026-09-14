Tunisie: 26e édition du Festival Arabe de la Radio et de la Télévision du 21 au 24 septembre prochains

L'Union des Radiodiffusions des États Arabes (ASBU) organise la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision du 21 au 24 septembre 2026, sous le thème « Le pouls de l'image, l'écho du futur ». Cet événement rassemble les figures emblématiques de l'art, des médias et les professionnels du secteur audiovisuel.

Le théâtre antique de Carthage accueillera la cérémonie d'ouverture le 21 septembre prochain, promise à être un rendez-vous artistique et médiatique majeur. La soirée inaugurale sera animée par la star syrienne Nassif Zeytoun et la célèbre chanteuse irakienne Rahma Riad, dans un spectacle alliant musique et chant pour offrir une ambiance festive et populaire.

L'ouverture sera également marquée par un hommage rendu à plusieurs figures de la télévision, de la radio, du cinéma et des médias arabes issues de plusieurs pays : Égypte, Syrie, Liban, Sultanat d'Oman, Koweït, Irak, Mauritanie, Tunisie et Comores, afin de saluer leurs contributions au rayonnement de la scène artistique et médiatique arabe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie de clôture aura lieu le 24 septembre au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture. Elle proposera en première exclusive l'oeuvre musicale « Voyage vers toi et chante » (Safar Ilayka Wa Ghanni) du compositeur tunisien Karim Thlibi, sous la direction de Maestro Rassem Dammak. Cette création propose une relecture musicale du Mawwal, élément esthétique ancré dans la musique arabe, en associant authenticité du patrimoine et esprit d'innovation.

Plusieurs artistes arabes participeront à cette soirée de clôture, reflétant la diversité de la scène artistique régionale : Yacoub Shaheen (Palestine), Firas Fayez (Sultanat d'Oman), Mamoun Sewar Al-Dahab (Soudan), Haneen El-Shatir (Égypte), Kousseila Adjrad (Algérie) et Abdullah Tariq (Koweït).

Au-delà de la dimension artistique, la soirée finale verra la remise des prix consacrant les oeuvres lauréates des compétitions radio et télévision (principales et parallèles), ainsi que de la compétition dédiée aux nouveaux médias.