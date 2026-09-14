Tunisie: Enseignement universitaire - Hausse des bourses russes accordées aux étudiants tunisiens

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le quota de bourses d'études russes attribuées à la Tunisie pour l'année universitaire 2026-2027 a été revu à la hausse, passant de 80 à 110 bourses, grâce à l'ajout de 30 nouvelles bourses.

Cette mesure a été annoncée lors d'une rencontre d'information et d'orientation organisée récemment par l'Association d'amitié tuniso-russe à la Cité de la Culture, dans la capitale, au profit des étudiants tunisiens qui poursuivent ou envisagent de poursuivre leurs études en Russie.

La rencontre a abordé un ensemble de questions administratives, juridiques et pratiques qui concernent les étudiants tunisiens en Russie, notamment la législation russe relative à l'immigration et au séjour des étudiants étrangers, le transfert de fonds vers la Russie, le renouvellement des passeports ainsi que les démarches relatives à l'extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3).

Ont pris part à cet événement le chef du service consulaire de l'ambassade de Russie en Tunisie, qui a apporté des éclaircissements sur les diverses questions soulevées, aux côtés de Mme Elena Barakova, qui a fourni des explications et des conseils juridiques concernant la législation russe sur l'immigration et le séjour des étudiants étrangers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans nos archives La Tunisie réaffirme son engagement pour l'égalité des droits des femmes à la 69e session de la CSW à New YorkConcernant les passeports, l'association a indiqué que l'ambassade de Tunisie à Moscou est désormais équipée d'un système de génération et d'impression de passeports sur place, ce qui contribuera à réduire les délais d'obtention de nouveaux passeports pour les Tunisiens résidant en Russie, alors que ces procédures nécessitaient auparavant plusieurs mois.

L'Association d'amitié tuniso-russe a estimé que l'augmentation du nombre de bourses constitue un indicateur positif reflétant l'importance de la coopération universitaire et éducative entre la Tunisie et la Russie, affirmant la poursuite de ses efforts pour élargir les opportunités d'études offertes aux étudiants tunisiens, en particulier dans les spécialités de la médecine, de l'ingénierie, des technologies, de l'informatique et d'autres domaines universitaires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.