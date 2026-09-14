Tunisie: Enseignement universitaire - Hausse des bourses russes accordées aux étudiants tunisiens

Le quota de bourses d'études russes attribuées à la Tunisie pour l'année universitaire 2026-2027 a été revu à la hausse, passant de 80 à 110 bourses, grâce à l'ajout de 30 nouvelles bourses.

Cette mesure a été annoncée lors d'une rencontre d'information et d'orientation organisée récemment par l'Association d'amitié tuniso-russe à la Cité de la Culture, dans la capitale, au profit des étudiants tunisiens qui poursuivent ou envisagent de poursuivre leurs études en Russie.

La rencontre a abordé un ensemble de questions administratives, juridiques et pratiques qui concernent les étudiants tunisiens en Russie, notamment la législation russe relative à l'immigration et au séjour des étudiants étrangers, le transfert de fonds vers la Russie, le renouvellement des passeports ainsi que les démarches relatives à l'extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3).

Ont pris part à cet événement le chef du service consulaire de l'ambassade de Russie en Tunisie, qui a apporté des éclaircissements sur les diverses questions soulevées, aux côtés de Mme Elena Barakova, qui a fourni des explications et des conseils juridiques concernant la législation russe sur l'immigration et le séjour des étudiants étrangers.

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Dans nos archives La Tunisie réaffirme son engagement pour l'égalité des droits des femmes à la 69e session de la CSW à New YorkConcernant les passeports, l'association a indiqué que l'ambassade de Tunisie à Moscou est désormais équipée d'un système de génération et d'impression de passeports sur place, ce qui contribuera à réduire les délais d'obtention de nouveaux passeports pour les Tunisiens résidant en Russie, alors que ces procédures nécessitaient auparavant plusieurs mois.

L'Association d'amitié tuniso-russe a estimé que l'augmentation du nombre de bourses constitue un indicateur positif reflétant l'importance de la coopération universitaire et éducative entre la Tunisie et la Russie, affirmant la poursuite de ses efforts pour élargir les opportunités d'études offertes aux étudiants tunisiens, en particulier dans les spécialités de la médecine, de l'ingénierie, des technologies, de l'informatique et d'autres domaines universitaires.