Tunisie: Rentrée 2026-2027 - Plus de 2,3 millions d'élèves sur les bancs de l'école dès demain

Près de 2,341 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce mardi à travers toutes les régions du pays, marquant le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2026-2027. Cela représente une augmentation de 22 000 élèves par rapport à l'année précédente, selon les dernières données statistiques du ministère de l'Éducation.

Ces effectifs se répartissent entre 1,195 million d'élèves dans l'enseignement primaire (classes préparatoires incluses) et 1,146 million dans les cycles préparatoire et secondaire (y compris l'enseignement technique).

Sur le plan pédagogique, le ministère a fait état d'une hausse du corps enseignant, qui compte 161 300 professeurs pour cette nouvelle rentrée, contre 158 400 l'an dernier, soit une augmentation de 2 993 enseignants. Ce total se divise entre 79 025 instituteurs dans le primaire et 82 318 professeurs dans le secondaire et le préparatoire.

Le nombre de classes enregistre une quasi-stabilité avec un total de 92 190 classes (contre 92 262 l'année dernière), réparties entre 54 049 classes pour le primaire et 38 141 pour les cycles préparatoire et secondaire.

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Concernant la carte scolaire, le réseau des établissements éducatifs s'agrandit pour atteindre 6 178 structures durant l'année 2026-2027 (dont 4 604 écoles primaires et 1 574 collèges et lycées), soit 18 nouveaux établissements de plus que l'an passé.

Enfin, le ministère a annoncé la création de trois nouveaux espaces éducatifs spécialisés : un complexe sportif dans le gouvernorat de Kairouan, ainsi que deux écoles de la « Deuxième Chance » situées respectivement dans les gouvernorats de Béja et de Nabeul.