Tunisie: Rentrée scolaire - Injection de 2993 enseignants pour répondre aux exigences démographiques

Rim Maaroufi, directrice générale de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation, a annoncé ce lundi 14 septembre 2026 un renforcement des effectifs avec l'intégration de 2993 nouveaux enseignants pour l'année scolaire courante 2026-2027.

S'exprimant ce matin sur les ondes de Jawhara FM, la responsable a précisé que ces affectations sont issues des derniers concours externes ainsi que des promotions des sciences de l'éducation. Elle a indiqué dans cet ordre d'idées que le nombre total de professeurs a donc été porté à 161 300, soit une progression de 1,9 % par rapport à l'année scolaire précédente. « Ces nouvelles affectations comprennent les lauréats des concours externes et les promotions diplômées de l'Institut des sciences de l'éducation », précise-t-elle.

Dans nos archives Sidi Bouzid : Saisie de plus de 11 tonnes de nitrate d'ammonium agricoleMme Maaroufi a, par ailleurs, noté que cette injection de personnel a été mise en place pour répondre à une croissance démographique enregistrée au sein des établissements publics. La responsable évoque à ce titre que selon les prévisions officielles, les établissements scolaires s'apprêtent à accueillir 2,341 millions d'élèves toutes sections confondues. Ces élèves sont répartis comme suit : entre 1,195 million dans le cycle primaire et environ 1,146 million dans les cycles préparatoire et secondaire.

« L'intégration de ces nouveaux personnels vise à optimiser l'encadrement des classes, à stabiliser les équipes pédagogiques dès l'ouverture des cours et par ricochet, à pallier les vacances de postes constatées lors des précédentes sessions administratives. « Les directions régionales ont été instruites pour procéder à des réajustements de cartes scolaires afin de répondre aux croissances démographiques », dit-elle tout en mentionnant que l'objectif est de plafonner le nombre d'élèves par classe afin d'éviter les sureffectifs qui ont un impact négatif sur l'apprentissage et le rendement pédagogique.

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Pour ce qui est des infrastructures et de la logistique d'accueil, le ministère a achevé un programme de réhabilitation touchant les collèges et lycées prioritaires des régions intérieures. A ce sujet, Rim Maaroufi a souligné que les enveloppes budgétaires ont permis la rénovation de différents blocs sanitaires, la mise à niveau des dortoirs pour les internes et la sécurisation des voies d'accès en coordination avec les municipalités. Maaroufi a également signalé que la rentrée scolaire préparatoire dans les différents établissements éducatifs a démarré officiellement aujourd'hui, lundi 14 septembre 2026.

Et ce, à travers l'accueil des enseignants et la distribution des emplois du temps. « Des mesures logistiques et structurelles strictes ont été prise pour assurer un démarrage effectif et stable des cours à partir de demain 15 septembre », a-t-elle indiqué tout en confirmant que la remise des emplois du temps aux enseignants un jour avant la rentrée effective des classes est devenue une tradition installée depuis l'année dernière.

Et ce, pour garantir le démarrage immédiat ce qui permettra aux enseignants de se familiariser avec les niveaux qui leur sont attribués et leur offre une petite marge d'organisation précoce de leurs affaires familiales et professionnelles. La directrice générale de la phase préparatoire et de l'enseignement secondaire a conclu son intervention en évoquant la parution d'une circulaire ministérielle qui régit la relation des parents avec l'administration et le corps enseignant à l'intérieur des établissements. « Cette circulaire tend à garantir une communication saine et à éviter les tensions ».