Tunisie: A cause de conduites endommagées, les habitants de Tamerza privés d'eau et de pain depuis trois jours

La ville de Tamerza, située dans le gouvernorat de Tozeur, vit son troisième jour consécutif sans eau potable. Les fortes pluies récentes et les crues dévastatrices des oueds ont causé d'importants dégâts sur le réseau d'approvisionnement local, plongeant les habitants dans une situation critique.

Sur le terrain, la solidarité municipale tente d'endiguer l'urgence. Hachem Keramati, acteur de la société civile locale, a indiqué à l'agence TAP que le ravitaillement en eau à usage domestique s'effectue depuis samedi soir par camions-citernes. Cette logistique d'appoint peine toutefois à répondre à une pénurie désormais aiguë, d'autant que la région fait face simultanément à une rupture de stock d'eau minérale en bouteille.

Les répercussions quotidiennes touchent de plein fouet l'économie locale et les ménages. Faute d'approvisionnement, la majorité des boulangeries de la ville n'a pas pu produire de pain dimanche et lundi. Par ailleurs, à l'approche imminente de la rentrée scolaire, les familles expriment leur détresse face à l'impossibilité d'assurer l'hygiène de base de leurs enfants et réclament une remise en service immédiate.

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Cette crise met en lumière la vulnérabilité des infrastructures locales. Tamerza présente en effet une géographie complexe, marquée par un relief montagneux et de nombreux cours d'eau naturels. Le réseau d'eau actuel, devenu vétuste depuis son installation en 1979, traverse directement le lit de ces oueds. Pour éviter de nouvelles ruptures lors des intempéries, la société civile préconise le déplacement du tracé des conduites le long des axes routiers et des ponts.

Interrogé par l'agence TAP, le chef du district de la SONEDE à Tozeur, Ahmed Sassi, a confirmé que les eaux de ruissellement ont arraché une section de la conduite principale samedi après-midi. Bien que les équipes techniques soient mobilisées depuis l'aube dimanche, des complications d'ordre technique ont retardé les réparations.

Un rétablissement de la distribution est escompté dans l'après-midi au plus tard. La SONEDE précise qu'il s'agit d'une intervention provisoire, en attendant la réalisation d'un projet d'envergure dédié au renouvellement complet des conduites d'adduction de la ville.