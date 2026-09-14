Tunisie: ALECSO - La Professeure Salma Abid Mnif nommée à la tête de la Chaire Santé et Environnement

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La gestion de la Chaire ALECSO pour la responsabilité sanitaire et environnementale a été confiée à Salma Abid Mnif, Professeure de l'enseignement supérieur à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l'établissement universitaire et l'Organisation Arabe pour l'Education, la Culture et les Sciences (ALECSO).

L'attribution de cette chaire scientifique vise à dynamiser la recherche, renforcer la coopération académique et encourager les études interdisciplinaires. À travers la tenue de colloques, de conférences et d'activités scientifiques, la structure entend répondre aux objectifs stratégiques de l'organisation, promouvoir le développement durable et consolider l'action arabe commune.

Dans nos archives Report du procès de l'imam accusé dans l'affaire de l'assassinat de Chokri BelaïdSous cette nouvelle direction, la chaire jouera un rôle clé dans le développement de la recherche et le soutien aux initiatives liées aux enjeux sanitaires et environnementaux.

Le mandat de Salma Abid Mnif s'étendra d'août 2026 à août 2031, avec une possibilité de renouvellement afin d'assurer la continuité des programmes et projets engagés.

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