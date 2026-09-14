Angola: Team Brady remporte la 5e édition du Championnat du monde de bateaux électriques à Luanda

13 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/SB

Luanda — Team Brady a remporté la cinquième édition du Championnat du monde de bateaux électriques, l'E1 Luanda GP 2026, qui s'est déroulée dimanche sur l'île de Luanda.

Grâce à cette victoire, le duo composé d'Emma Kimiläinen et de Sam Coleman a conforté son avance au classement général, passant de 119 à 157 points.

Disputée au Yacht Club de l'île de Luanda, la compétition a vu l'équipe Tom Brady devancer l'équipe Monaco, qui termine deuxième, et l'équipe Rafa, troisième.

L'équipe Westbrook Racing by Visit Angola n'a pas pu se qualifier pour la finale suite à des problèmes techniques rencontrés lors de la première course de la journée.

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L'équipe a alors utilisé un bateau emprunté à l'équipe Lula, mais n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale.

L'événement a été marqué par plusieurs moments de divertissement, notamment la rencontre entre les stars de la NBA LeBron James et du cinéma Will Smith et le public angolais.

Voici le classement général :

1. Team Brady - 157

2. Westbrook Racing by Visit Angola - 117

3e. Team Aoki Racing - 86

4e. Team AlUla champion avec LeBron James - 84

5e. Team Blue Rising - 79

6e. Team Monaco - 74

7e. Team Drogba Global Africa - 68

8e. Sierra Racing Club - 65

9e. Team Rafa - 62

10e. Sports.com Predict Team Miami Powered by Magnus - 53.

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