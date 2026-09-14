Angola: Quilonga Grande renforce le système d'approvisionnement en eau avec 518 millions de litres par jour

Luanda — Le projet Quilonga Grande, qui devrait s'achever en novembre prochain dans la municipalité de Bom Jesus, province d'Icolo e Bengo, permettra de fournir environ 518 millions de litres d'eau potable par jour, selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA).

La capacité de production de cette infrastructure hydraulique, la plus importante du pays, devrait bénéficier à cinq millions d'habitants des provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo et permettre le raccordement de 170 000 foyers dans les zones périurbaines, renforçant ainsi le réseau de distribution d'eau existant dans ces deux provinces.

Selon le MINEA, à Luanda, le projet Quilonga Grande, visité samedi dernier par le président de la République, João Lourenço, alimentera en eau les populations des municipalités de Viana, Mulenvos, Cazenga et Cacuaco, tandis qu'à Icolo e Bengo, les municipalités de Calumbo, Cabiri, Sequele, Bom Jesus et Catete en bénéficieront.

Le ministère souligne également qu'au-delà d'un simple projet d'ingénierie, il s'agit d'une étape transformatrice pour la population et d'une affirmation de l'engagement du Gouvernement angolais en faveur de l'accès à l'eau potable, de la dignité humaine, de la santé publique et de la qualité de vie, piliers fondamentaux du développement durable de la société angolaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un taux d'achèvement physique de plus de 90 %, le projet a débuté en janvier 2023 et son budget s'élève à 417 millions de dollars américains.

Quilonga Grande comprend notamment une station de captage d'eau, une station de traitement, un centre de distribution, des canalisations d'eau traitée, une station de pompage d'eau brute et un réseau de distribution pour les raccordements domestiques.

Avec une capacité de production de 518 000 mètres cubes d'eau par jour, il s'agit du plus grand système de production, de stockage et de distribution d'eau construit dans le pays, constituant l'une des infrastructures stratégiques les plus importantes du secteur de l'eau en Angola.

Il a été conçu pour répondre structurellement à la croissance démographique et urbaine des provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

Ce projet du Gouvernement angolais, mené en partenariat avec la Banque mondiale, vise à garantir un accès durable à l'eau potable pour des millions de citoyens, contribuant ainsi directement à l'amélioration de la qualité de vie, de la santé publique, du développement économique et de l'inclusion sociale.

Le système prend sa source à la prise d'eau du fleuve Kwanza, dans la municipalité de Bom Jesus, et intègre un ensemble complexe et articulé d'infrastructures de captage, de traitement, d'acheminement, de stockage et de distribution permettant le transport et la mise à disposition d'une eau en quantité et en qualité suffisantes pour les principaux centres urbains et périurbains.

Impact de Quilonga Grande

Parmi les municipalités qui bénéficieront de cette infrastructure hydraulique, Bom Jesus (Icolo e Bengo) se distingue.

Selon l'administrateur municipal, João de Almeida, le projet résoudra le déficit de 30 % en eau potable auquel la municipalité est actuellement confrontée.

Il a notamment cité les quartiers de Mazozo, Licumbe, Cana-Caçassa et Ngolome comme les principaux bénéficiaires de l'eau de Quilonga.

La municipalité de Bom Jesus compte environ 35 372 habitants, selon le recensement de 2024.

Projet Bita

Outre Quilonga Grande, la province de Luanda bénéficiera également de l'eau du projet Bita, dès le premier trimestre 2027.

Ce projet disposera d'une capacité installée de captage et de traitement de 250 000 mètres cubes d'eau par jour.

Conçu selon les normes des Nations Unies qui recommandent une consommation quotidienne de 100 litres d'eau par habitant, le projet Bita est dimensionné pour répondre aux besoins de 2,5 millions de personnes et prévoit l'installation de 250 000 branchements domestiques.

Située au sud de la capitale angolaise, sur les rives du fleuve Kwanza, l'infrastructure desservira les quartiers de Mundial, Ramiros et Cabolombo, zones historiquement confrontées à une pénurie d'eau potable.

Le projet Bita vise également à renforcer l'approvisionnement dans les zones centrales fortement déficitaires, notamment Talatona, Nova Vida, Morro Bento et Corimba.

Un autre objectif de cette infrastructure est de réduire le coût de l'eau pour les populations périphériques, qui représentent 60 % des habitants de Luanda, ainsi que de diminuer la dépendance à l'égard des camions-citernes et de garantir un accès régulier à l'eau potable.

Au total, les projets Bita et Quilonga Grande bénéficieront à plus de 7,5 millions d'habitants de la province de Luanda, grâce à un investissement de plus de 2,5 milliards de dollars.

Cet investissement vise à réduire de plus de 50 % le déficit d'approvisionnement en eau potable de la capitale angolaise, qui compte environ 13 millions d'habitants.