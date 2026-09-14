Angola: L'AN souhaite renforcer sa coopération parlementaire avec le Hebei

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a plaidé, dimanche, pour le renforcement de la coopération parlementaire entre l'Angola et la province chinoise du Hebei.

Adão de Almeida s'exprimait à Shijiazhuang lors d'une rencontre avec le secrétaire du Comité provincial du Hebei du Parti communiste chinois (PCC), Luo Wen, dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine.

Le leader du Parlement a considéré la présence de la délégation angolaise en Chine comme une manifestation de la volonté des deux pays d'intensifier la diplomatie parlementaire.

Selon Adão de Almeida, la signature du mémorandum d'entente entre les institutions législatives des deux pays constitue une étape importante vers la formalisation et le renforcement des relations entre les deux organes législatifs.

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« Ce mémorandum permettra une dynamique de coopération plus étroite en ce qui concerne les relations entre les deux États, leurs institutions et également entre nos peuples », a-t-il déclaré.

Le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance du partage d'expériences en matière de production législative et de fonctionnement des institutions parlementaires, un domaine à renforcer.

"Esse memorando vai permitir uma dinâmica de cooperação mais estreita ao nível da relação entre os dois Estados, as instituições dos dois Estados e também entre os nossos povos", afirmou.

Adão de Almeida a également jugé essentiel d'approfondir la coopération économique et commerciale entre l'Angola et le Hebei, compte tenu du poids de cette province dans les échanges commerciaux avec le marché angolais.

« Nous constatons avec satisfaction la volonté commune de voir l'Angola devenir le troisième marché d'importation pour la province du Hebei », a-t-il indiqué, ajoutant qu'il reste « encore beaucoup à faire » pour accroître les échanges.

Il a mis en avant la liaison aérienne directe entre Luanda et la Chine comme un facteur susceptible de dynamiser la coopération commerciale, économique et touristique, en facilitant la circulation des citoyens, des entrepreneurs et des investisseurs.

Pour Adão de Almeida, les relations entre l'Angola et la Chine doivent se traduire par des avantages concrets pour les citoyens, avec un rapprochement accru dans les secteurs du tourisme, de l'éducation et de la santé.

Il a également plaidé pour un renforcement des jumelages entre les villes angolaises et chinoises, afin de rapprocher les institutions et les populations.

Le président de l'Assemblée nationale a également souligné la contribution de la Chine à la reconstruction et au développement de l'Angola, notamment dans le domaine des infrastructures.

« Dans le processus de reconstruction de notre pays, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires importants. D'autres pays ont également apporté une contribution significative, mais je tiens à souligner tout particulièrement la Chine, partenaire essentiel de l'Angola », a-t-il réitéré.

De son côté, Luo Wen a exprimé la volonté du Hebei d'accroître ses investissements et ses échanges commerciaux avec l'Angola, en tirant parti des opportunités existantes.

Le responsable chinois a également plaidé pour un renforcement des échanges entre les organes législatifs du Hebei et de l'Angola, avec une communication et un partage d'expériences accrus en matière de travail parlementaire.

Selon Luo Wen, cette coopération pourrait contribuer à créer un environnement propice à l'État de droit et au développement socio-économique.

Il a également évoqué le tourisme, l'éducation, la production conjointe et d'autres secteurs d'intérêt commun comme autant de domaines pour renforcer les échanges entre les deux peuples.

Le programme de dimanche comprenait également des visites au parc Yan'nandi et au Centre d'innovation scientifique et technologique intelligent de China Mobile, situé à Xiong'an.