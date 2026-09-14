Angola: L'Expo Cubango génère plus de 978 millions de kwanzas de chiffre d'affaires

Menongue — Plus de 978 millions de kwanzas de chiffre d'affaires, 150 contacts commerciaux, 50 partenariats finalisés et plus de 900 emplois ont été créés à Menongue durant les trois jours de la première édition de l'Expo Cubango 2026.

Selon le président du conseil d'administration de la société organisatrice, Carlos Calas, l'événement a réuni 285 exposants de différents secteurs d'activité, témoignant de la diversité et du potentiel des entrepreneurs locaux et nationaux.

Il a considéré ce résultat comme un signe de la capacité de la province à produire, attirer les investissements et créer des opportunités.

L'Expo 2026 a également enregistré la présence de plus de 55 000 visiteurs, un chiffre qui, d'après Carlos Calas, démontre l'intérêt de la population et des acteurs économiques pour les opportunités de production, de commercialisation et d'investissement offertes par la province.

La municipalité de Cuchi a remporté le grand prix de l'Expo Cubango 2026.