Angola: Le PAN met en lumière le modèle inspirant de Xiongan pour le pays

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (PAN), Adão de Almeida, a souligné samedi, à Xiongan (Chine), le potentiel de la nouvelle zone administrative comme modèle inspirant pour l'Angola, notamment en matière de construction de communautés intégrées, tournées vers les défis actuels et futurs.

Dans ce contexte, il a indiqué que les présidents João Lourenço et Xi Jinping ont maintenu des contacts réguliers, ce qui, selon lui, témoigne de l'engagement des deux dirigeants à renforcer les relations bilatérales.

Il a également souligné les rencontres tenues avec le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et avec le président de l'Assemblée nationale populaire, qui ont permis d'évoquer l'état de la coopération entre les deux parlements et les perspectives de son approfondissement.

Ces rencontres, a-t-il ajouté, pourraient contribuer à hisser la coopération parlementaire entre l'Angola et la Chine au rang de coopération stratégique, grâce à un cadre juridique et institutionnel formel.

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« Nous avons franchi une étape importante dans le renforcement des relations entre nos deux pays », a-t-il insisté.

Le président de l'Assemblée nationale a toutefois reconnu les défis auxquels l'Angola est confronté dans la construction d'une société de progrès et de prospérité, tout en plaidant pour un renforcement de la coopération avec la Chine comme moyen de trouver des solutions et de partager les expériences.

Adão de Almeida a conclu en remerciant l'hospitalité et l'accueil à la délégation angolaise, et a félicité l'administration de la nouvelle zone de Xiongan pour les résultats obtenus.