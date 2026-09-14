Angola: Le PAN met en lumière le modèle inspirant de Xiongan pour le pays

12 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/SC/SB

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (PAN), Adão de Almeida, a souligné samedi, à Xiongan (Chine), le potentiel de la nouvelle zone administrative comme modèle inspirant pour l'Angola, notamment en matière de construction de communautés intégrées, tournées vers les défis actuels et futurs.

Dans ce contexte, il a indiqué que les présidents João Lourenço et Xi Jinping ont maintenu des contacts réguliers, ce qui, selon lui, témoigne de l'engagement des deux dirigeants à renforcer les relations bilatérales.

Il a également souligné les rencontres tenues avec le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et avec le président de l'Assemblée nationale populaire, qui ont permis d'évoquer l'état de la coopération entre les deux parlements et les perspectives de son approfondissement.

Ces rencontres, a-t-il ajouté, pourraient contribuer à hisser la coopération parlementaire entre l'Angola et la Chine au rang de coopération stratégique, grâce à un cadre juridique et institutionnel formel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons franchi une étape importante dans le renforcement des relations entre nos deux pays », a-t-il insisté.

Le président de l'Assemblée nationale a toutefois reconnu les défis auxquels l'Angola est confronté dans la construction d'une société de progrès et de prospérité, tout en plaidant pour un renforcement de la coopération avec la Chine comme moyen de trouver des solutions et de partager les expériences.

Adão de Almeida a conclu en remerciant l'hospitalité et l'accueil à la délégation angolaise, et a félicité l'administration de la nouvelle zone de Xiongan pour les résultats obtenus.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.