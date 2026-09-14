Angola: Procès devant la Cour suprême de l'ancien directeur de l'INAD pour détournement de fonds

Luanda — La Cour suprême a entamé ce lundi le procès de l'ancien directeur général de l'Institut national de déminage (INAD), le brigadier José de Oliveira, accusé de détournement de fonds et de dommages.

Selon le parquet, les faits reprochés auraient été commis en pleine connaissance de cause, dans le cadre des fonctions de l'ancien directeur général de l'INAD.

L'affaire a été ouverte suite à des plaintes déposées en février 2019 par des employés de l'INAD de l'époque, qui dénonçaient des irrégularités dans la gestion de l'institution.

Dans leurs déclarations initiales, les employés contestaient des actions imputées à la direction, notamment des procédures relatives aux biens et aux ressources mis à la disposition de l'institut.

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En août de la même année, une nouvelle déclaration soulevait de nouveau des questions concernant des actions que les employés jugeaient irrégulières ou contraires au règlement intérieur de l'institution.

José de Oliveira a dirigé l'INAD à partir de 2018. La mission de l'organisme était de mettre en oeuvre et de coordonner les opérations de déminage, notamment le déminage, la sensibilisation du public aux risques liés aux mines et d'autres tâches relatives à la sécurité des zones contaminées.

En 2022, dans le cadre d'une réforme du secteur, le gouvernement a dissous l'INAD et la Commission exécutive de déminage et a créé le Centre national de déminage (CND), issu de la fusion de différentes structures opérant dans ce domaine.

La nouvelle structure a concentré les ressources techniques, humaines, financières et patrimoniales, afin d'assurer une plus grande unité de commandement dans le secteur.

Le procès examinera les faits reprochés à l'accusé, les éléments constitutifs de l'accusation et l'existence éventuelle d'un préjudice pour l'État.

L'affaire est instruite par le juge conseiller Daniel Modesto Geraldes. Le parquet est représenté par le procureur Lucas Ramos, tandis que la défense est assurée par l'avocat Nelson de Andrade.