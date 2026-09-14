Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 107,54 dollars US le baril

14 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a débuté ce lundi à 107,54 dollars US le baril, après avoir clôturé la séance précédente aux alentours de 107,58 dollars US.

Le pétrole brut de la mer du Nord, à livrer en novembre, évolue dans un contexte de nouvelles attaques houthies contre l'Arabie saoudite et d'incidents dans le détroit d'Ormuz, accentuant les craintes de perturbations de l'approvisionnement dans la région.

Selon le site spécialisé « investing.com », le report des négociations prévues entre l'Iran et les autres puissances du Golfe persique concernant le détroit d'Ormuz a également accru les inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement, augmentant la prime de risque sur le pétrole et maintenant le prix du brut près de ses plus hauts annuels.

La semaine dernière, le prix moyen était de 101,956 dollars US le baril, soit le deuxième plus haut niveau des trois derniers mois.

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Le prix du pétrole brut Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

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