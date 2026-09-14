Sénégal: Patrick Vieira présenté officiellement, vendredi

Dakar — Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A de football, Patrick Vieira, sera présenté officiellement, vendredi, à 10h30, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Au cours de cette cérémonie, le sélectionneur national rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale de septembre.

Les Lions vont affronter, le vendredi 25 septembre, le Mozambique, au Estádio Nacio-nal do Zimpeto de Maputo, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Les champions d'Afrique vont livrer un deuxième match face à l'Éthiopie, mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d'Amhara (Éthiopie).

Les Lions vont disputer un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l'Orange Vélodrome, Marseille (France), face aux Comores.