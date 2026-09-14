Angola: L'ambassadrice du pays au Portugal honorée en Espagne

Luanda — L'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, a été nommée samedi, membre académique de l'Académie diplomatique d'Espagne.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Portugal parvenu dimanche à l'ANGOP, cette distinction lui a été accordée sur proposition de la délégation de l'Académie au Portugal, basée à Cascais, dans l'ancienne résidence des rois d'Espagne.

L'institution, liée à la Maison royale d'Espagne et créée il y a une soixantaine d'années, a déjà distingué onze autres ambassadeurs du même titre.

Le document précise que la sélection des diplomates est effectuée par un comité interne composé d'anciens ambassadeurs membres de l'Académie.

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Parmi les critères pris en compte figurent la formation académique en diplomatie, la contribution au renforcement des relations entre l'État représenté et l'État hôte, ainsi que l'exercice de fonctions favorisant la paix, le dialogue entre les nations et la coopération internationale.

L'académie distingue également des personnalités d'autres domaines, valorisant leurs contributions à l'entrepreneuriat et au commerce international, ainsi qu'aux partenariats et initiatives scientifiques visant à améliorer la vie humaine.

Parmi ses membres figurent des représentants des Maisons royales de Belgique et de Luxembourg, ainsi que de hautes personnalités issues de familles royales d'autres pays.

La cérémonie de remise du titre s'est déroulée au Palais des Ducs de Bragance, à Guimarães, au Portugal.