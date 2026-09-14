Angola: Le Projet d'adduction d'eau BITA garantit plus de mille raccordements domestiques à Luanda

Icolo e Bengo — 1 572 raccordements domestiques seront effectués, d'ici 2027, dans les quartiers de Luanda, grâce au projet de distribution d'eau potable BITA, selon le responsable du projet, Helder Cunha.

Ce projet vise à améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans le sud et le sud-est de la province de Luanda, les municipalités de Kilamba, Belas et Camama étant les principales zones ciblées.

D'après M. Cunha, le projet BITA, qui puisera l'eau dans le fleuve Kwaza, plus précisément dans son affluent Luê, comprend 13 contrats, incluant notamment la construction de la station de traitement des eaux, du centre de distribution BITA et de la conduite d'eau brute.

Il a précisé que ce projet alimentera les centres de distribution BITA, Cabo Longo, Raminos et Mundial, renforçant ainsi l'approvisionnement en eau des zones de Benfica 2 et Camama.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que la zone de captage est en construction et sera dimensionnée pour un débit futur de neuf mètres cubes par seconde, tandis que le système de pompage est dimensionné pour un débit de trois mètres cubes par seconde, tout comme la capacité de la station de traitement des eaux (STEP), qui sera également de trois mètres cubes par seconde.

« Toutefois, en combinant les capacités de stockage des nouveaux centres de distribution, notamment BITA Cabo Longo, Ramíros et CD Mundial, nous disposerons d'une capacité de stockage d'environ 100 000 mètres cubes », a-t-il précisé.

Selon le responsable, le lot comprenant STEP, Embab, CD/Bita et la conduite d'eau brute, d'une valeur de 320 millions de dollars, a débuté le 10 mars 2023 et devrait s'achever au premier trimestre 2027.

D'après Helder Cunha, le projet BITA a employé environ 4 117 personnes, hommes et femmes confondus.

À ce stade, a-t-il déclaré, les travaux sont déjà en cours sur le canal de prise d'eau et la prise elle-même, conçue pour une future extension à 9 mètres cubes par seconde.

Il a précisé qu'actuellement, le projet traitera 3 mètres cubes par seconde, mais que ce débit passera à 6 mètres cubes par seconde, puis à 9 mètres cubes par seconde, au fur et à mesure de son développement ou probablement lors d'une future extension.

Concernant l'avancement global, a-t-il poursuivi, la prise d'eau est achevée à 52 %, et tous les travaux devraient être terminés d'ici fin décembre 2026.

Le projet BITA comprend également une conduite d'eau brute d'une longueur d'environ 5 kilomètres, dédiée au transport de l'eau depuis la prise d'eau de la rivière Kwanza jusqu'à la station de traitement.

Parallèlement, une route d'accès sera construite pour permettre la circulation entre la station de traitement et la zone de la station de pompage d'eau brute (EBAB).

Ce projet est actuellement réalisé à 66 % pour la conduite en fonte de 1 400 millimètres de diamètre et à 70 % pour la route d'accès.

Le réservoir, qui recevra toutes les eaux traitées provenant des stations d'épuration, a une capacité de 50 000 mètres cubes. Ces eaux seront pompées vers la tour de distribution, haute de 50 mètres et d'une capacité de 2 000 mètres cubes.

Le lot intégré est réalisé à 77 %.