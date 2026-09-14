Angola: LeBron James rencontre d'anciennes légendes du basketball angolais

13 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — La star de la NBA, LeBron James, a rencontré dimanche des joueurs de basketball angolais de différentes générations sur le front de mer de Luanda.

Selon les informations publiées par la Fédération angolaise de basketball (FAB) sur son site officiel, LeBron James a assisté à une démonstration de basketball 3x3 réalisée par de jeunes athlètes angolais.

Le moment a également compté sur la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, du ministre du Tourisme, Márcio Daniel, du secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira et du président de la FAB, Moniz Silva.

On notera également la présence de grands noms de l'histoire du basketball angolais, tels que Miguel Lutonda, Nadir Manuel, Kikas Gomes et Carlos Morais.

Des figures emblématiques de différentes générations ont accompagné les jeunes joueurs sur le terrain et se sont jointes à LeBron James pour cette rencontre entre l'héritage du basketball angolais et la nouvelle génération.

LeBron James est en Angola pour assister à la cinquième étape du Championnat du monde de bateaux électriques, qui s'est conclue par la victoire de l'équipe Brady.

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