Angola: Le MINSA forme plus de 20 000 professionnels de santé

Luanda — Sur un total de 38 000 professionnels de santé prévus, 21 713 professionnels du secteur de la santé angolais ont été formés dans le cadre du Programme de renforcement des ressources humaines en santé (PFRHS), une initiative du ministère de la Santé (Minsa).

Selon un communiqué du ministère de la Santé transmis samedi à l'ANGOP, ce chiffre représente 57,13 % de l'objectif fixé pour 2028.

Cette initiative, coordonnée par l'Institut de spécialisation en santé (IES) via l'Unité de mise en oeuvre du projet (UIP-PFRHS), se déroule en Angola et à l'étranger, soulignant le partenariat stratégique avec le Brésil pour la formation spécialisée du personnel national.

Lors d'une réunion de travail entre les autorités du Minsa et une délégation de l'Université fédérale de São Paulo (Unifesp), le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa, a insisté sur le fait que la qualification du personnel doit accompagner l'investissement dans les infrastructures.

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« Il ne suffit pas de construire des hôpitaux modernes et de les équiper de technologies de pointe. Nous avons besoin de professionnels préparés à utiliser ces technologies et à garantir de meilleurs services de santé à la population », a souligné le responsable, prévoyant l'atteinte rapide de l'objectif.

Avancées et élargissement de la coopération

Le coordinateur et responsable technique de l'UIP-PFRHS, Job Monteiro, a présenté en détail le partenariat avec l'Unifesp, évoquant les progrès réalisés dans le domaine des maladies infectieuses, où 150 techniciens ont achevé les différentes étapes du programme visant à former 203 spécialistes d'ici mai 2027.

De son côté, la responsable du département des relations internationales de l'Unifesp, Karen Spadari, a insisté sur la réciprocité de l'accord, qui favorise les échanges continus d'expériences académiques et scientifiques entre les deux pays.

Outre les maladies infectieuses et l'anesthésiologie, les autorités sanitaires prévoient d'étendre la formation aux domaines de la cardiologie, de la santé publique et de la recherche scientifique.

Le projet comprend des actions concrètes à l'hôpital des grands brûlés de Luanda et une coordination avec le Programme national de lutte contre les infections.

Conformément au protocole, la mise en oeuvre du diagnostic situationnel dans les unités de santé de référence du pays est également prévue, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La coopération bilatérale inclut également des institutions brésiliennes de premier plan telles que la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), l'hôpital de São Paulo et le Centre de référence sur le VIH/SIDA de São Paulo.