Angola: Africell récompensée pour sa présentation technologique à la Foire de Benguela

Luanda — L'opérateur de téléphonie mobile Africell a reçu le prix de la meilleure présentation de technologies de l'information et des télécommunications lors de la 15e édition à la Foire Internationale de Benguela (FIB 2026), qui s'est tenue du 9 au 13 de ce mois.

Le prix a été remis au directeur régional d'Africell pour Benguela, Mário Nascimento, qui a interprété cette distinction comme une reconnaissance des efforts déployés par l'entreprise pour fournir des services de télécommunications et entretenir des relations privilégiées avec ses clients.

Dans un communiqué transmis à ANGOP lundi, le dirigeant a également souligné que la participation au FIB avait permis à l'entreprise de présenter ses produits et services, d'échanger avec les consommateurs et de nouer des contacts avec des entreprises et des institutions.

La 15e édition de la FIB a réuni 415 exposants venus d'Angola, du Portugal, de la République démocratique du Congo et de Namibie, dans un espace dédié à la promotion des affaires, à la présentation de produits et à la création de partenariats.

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Lors de cet événement, Africell a présenté des solutions et des services de communication destinés aux particuliers et aux entreprises, renforçant ainsi sa présence sur le marché local.