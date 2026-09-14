Angola: La Santé utilise de nouvelles technologies dans les centres de réadaptation

Luanda — Le ministère de la Santé introduit la technologie d'impression 3D dans les centres de réadaptation physique du pays pour la production de prothèses, d'orthèses et d'aides techniques personnalisées.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP, cette initiative vise à moderniser les services de réadaptation en Angola.

Grâce à cette avancée technique, les dispositifs sont désormais conçus numériquement et adaptés à l'anatomie de chaque patient avant leur fabrication finale, ce qui optimise les délais de production et réduit le gaspillage de matériaux par rapport aux méthodes conventionnelles.

Le projet a abouti à une session de formation au Centre orthopédique et de réadaptation polyvalente Dr. António Agostinho Neto (CORPAAN), situé dans la municipalité de Viana, à Luanda.

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Cette formation a permis de former 60 professionnels des domaines de l'orthopédie, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, des soins infirmiers, de la médecine et de l'ingénierie.

Selon le communiqué, le directeur général du CORPAAN, Bértil Cassoma, a souligné que l'adoption du modèle numérique permettra d'accroître l'efficacité du centre et d'en faire une référence nationale dans le secteur.

« Nous gagnons du temps et produisons davantage, tout en favorisant la diffusion des connaissances auprès d'autres unités hospitalières du pays », a-t-il précisé.

De son côté, la professeure et chercheuse brésilienne Maria Kunkel a souligné l'intérêt manifesté par les techniciens angolais et a plaidé pour la poursuite de la coopération technique.

Elle a indiqué que le matériel utilisé pour la formation avait été mis à disposition grâce à un projet financé par le Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq) du Brésil.

Parallèlement, la physiothérapeute Arlete Armindo a insisté sur l'impact de la technologie sur le rétablissement de la mobilité et de la dignité des usagers, soulignant la dimension humanitaire du projet.

« Lorsqu'un patient perd un membre, il perd l'estime de soi, et notre objectif est de la lui redonner », a-t-elle rappelé.

Grâce à cette initiative de transfert de connaissances, le ministère de la Santé vise à donner aux personnels les moyens de concevoir de manière autonome des solutions numériques adaptées aux besoins de la population.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de formation aux ressources humaines en santé (PFRSH), développé par l'Institut de spécialisation en santé (IES) et l'Unité de mise en oeuvre des projets (UIP), en partenariat avec des spécialistes de l'Université fédérale de São Paulo (Brésil).