Angola: Le BFA en tête des transactions sur le marché des actions

Luanda — Le Banco de Fomento Angola (BFA) a dominé les transactions à la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) au cours de la semaine, avec un volume de 3,20 milliards de kwanzas, soit 53,83 % du montant total.

Le titre a enregistré 196 transactions et l'échange de 30 506 actions, terminant la semaine sur une hausse de 3,13 % pour atteindre 98 999,80 kwanzas par action.

La BODIVA a été l'autre titre à clôturer la période en territoire positif, progressant de 0,76 % pour atteindre 81 769,80 kwanzas, avec 100 transactions et 5 248 actions échangées, pour un montant de 432,07 millions de kwanzas, soit 7,28 % du marché.

La Banque BAI a généré un volume de 1,42 milliard de kwanzas, équivalant à 23,86 % du total.

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La banque a réalisé 142 transactions portant sur 15 745 actions, tandis que le cours de l'action a clôturé à 90 200 kwanzas, enregistrant une variation négative de 4,09 %.

A son tour, Unitel a comptabilisé 802 transactions, soit le nombre le plus élevé parmi les sociétés cotées et plus de la moitié des opérations réalisées au cours de la période.

Cet opérateur de téléphonie mobile a échangé 29 279 actions pour un montant de 855,29 millions de kwanzas, représentant 14,41 % du total.

Malgré le volume d'activité, le titre a clôturé la semaine en baisse de 25,35 %, à 29 300 kwanzas.

Après Unitel, c'est l'entreprise d'assurance ENSA qui a enregistré la plus forte baisse, reculant de 11,25 % pour s'établir à 24 410 kwanzas, avec 104 transactions portant sur 753 actions. Le volume d'échanges a atteint 18,08 millions de kwanzas.

La Banco Caixa Geral de Angola (CGA) a également terminé en baisse, avec un recul de 4,47 %, s'établissant à 19 160 kwanzas.

Le titre a fait l'objet de 160 transactions portant sur 967 actions, pour un montant total de 18,63 millions de kwanzas.

Marché soumis à une forte pression vendeuse

Sur l'ensemble de la semaine, le marché boursier a enregistré une variation globale négative de 41,27 %, reflétant principalement les baisses subies par Unitel (25,35 %), ENSA (11,25 %), BAI (4,09 %) et CGA (4,47 %).

Seules la BFA (3,13 %) et la BODIVA (0,76 %) ont vu leur valeur augmenter au cours de la période.

Les données mettent également en évidence une forte concentration du marché, la BFA, la BAI et Unitel ayant représenté, à elles trois, environ 92,1 % de la valeur totale des transactions de la semaine.

Avec 1 504 transactions, 82 498 actions échangées et un volume de 5,94 milliards de kwanzas, la semaine du 7 au 11 septembre a été marquée par une activité intense concernant Unitel en termes de nombre d'opérations, tandis que la BFA a pris la tête en matière de liquidité.