Congo-Brazzaville: Diaspora - Le jeune Congolais Jesse Miambazila lauréat du concours « Emergence » en France

Le jeune entrepreneur congolais Jesse Berchmans Miambanzila Kebani s'est distingué en France en remportant, le 10 septembre, à Belfort le premier prix du concours « Émergence », organisé par le réseau BGE. À travers son projet NexaSystem, consacré aux solutions informatiques, aux systèmes et réseaux, à la cybersécurité et à la transformation numérique, il entend progressivement bâtir une entreprise capable d'accompagner les organisations dans leur transition digitale.

Dans le Territoire de Belfort, la cérémonie de remise des prix de l'édition 2026 du concours « Émergence » a consacré l'initiative portée par Jesse Berchmans Miambanzila Kebani. Promoteur de NexaSystem, le jeune Congolais a décroché le premier prix, doté de 1 000 euros. Organisé par la Boutique de gestion pour entreprendre (BGE), avec l'appui de BPI France et de plusieurs partenaires institutionnels et économiques, le dispositif « Émergence » s'adresse aux porteurs de projets qui envisagent de franchir le cap de la création d'entreprise. Il s'inscrit dans la dynamique du concours national Talents des Cités, destiné à encourager et valoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers défavorisés.

Pour Jesse Berchmans Miambanzila, cette distinction représente bien plus qu'une simple récompense. Elle constitue la reconnaissance d'un cheminement personnel et professionnel engagé depuis plusieurs années. « Cette reconnaissance représente beaucoup pour moi parce qu'elle vient concrétiser plusieurs mois de travail sur le projet, notamment avec l'accompagnement de la BGE et la construction du business plan », explique le jeune entrepreneur. Derrière NexaSystem se dessine ainsi une ambition plus large de transformer progressivement un projet entrepreneurial en une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques et les infrastructures numériques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parcours du jeune Congolais n'a pourtant pas commencé dans l'informatique. Formé initialement dans le domaine de la communication, il est titulaire d'une licence en sciences et techniques de la communication ainsi que d'un DUT en information-communication. Au fil des années, il opère progressivement un virage vers le numérique. Il obtient une licence professionnelle dans les métiers du numérique et fait ses premières expériences dans la gestion de projets digitaux. Chez DEFIS, à Dijon, il intervient notamment dans l'analyse des besoins, la rédaction de cahiers des charges, la coordination des équipes et la mise en oeuvre de projets numériques.

Cette première expérience constitue une étape importante dans son évolution professionnelle. Mais c'est véritablement dans le domaine des systèmes et réseaux que le jeune Congolais trouve sa voie. Son expérience de technicien informatique chez Expectra/La Poste, à Lyon, lui permet de se confronter aux réalités du terrain. Aujourd'hui, Jesse Miambanzila poursuit cette spécialisation à travers un Master MIAGE - Informatique et Innovation à l'Université de Lorraine. En parallèle de sa formation, il développe ses compétences dans les systèmes, les réseaux et la cybersécurité, notamment à travers des projets pratiques portant sur la virtualisation, Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP et WDS/PXE.

Une ambition qui dépasse l'entrepreneuriat

L'ambition de Jesse Miambanzila ne se limite toutefois pas au développement de son entreprise. Le jeune Congolais travaille également sur un ouvrage consacré à la transformation digitale au Congo-Brazzaville. À travers ce projet, il souhaite apporter une réflexion sur les enjeux de la transformation numérique, les stratégies à mettre en oeuvre, le développement des compétences, l'entrepreneuriat et les perspectives offertes aux organisations congolaises. « Je souhaite à la fois entreprendre concrètement avec NexaSystem et produire une réflexion qui puisse contribuer, à mon niveau, aux discussions sur la transformation numérique au Congo-Brazzaville. Pour moi, les deux démarches sont complémentaires », confie-t-il.

Cap sur la sélection régionale

Le premier prix remporté à Belfort ouvre désormais une nouvelle étape pour NexaSystem. Les lauréats de cette sélection locale représenteront le territoire lors de la sélection régionale des Talents des Cités, prévue le 12 octobre à Dijon. Outre NexaSystem, trois autres projets ont été distingués dans la catégorie « Espoir », avec une récompense de 400 euros chacun : Aiko, porté par Joanna Fotso et Christophe Diep ; Monderview, porté par Rolka Malbonna et Noémie Battih ; et Garage du Lion, porté par Stiven Chitou et Catherine Lassale.

Créé en 2002 par le ministère français chargé de la Ville, avec l'appui de la Caisse des Dépôts, le concours Talents des Cités est aujourd'hui piloté par BPI France dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030. Il vise à accompagner et à valoriser les initiatives entrepreneuriales issues des quartiers prioritaires. Pour Jesse Berchmans Miambanzila Kebani, cette première distinction marque donc une étape plutôt qu'un aboutissement. Entre la poursuite de sa formation, le développement de NexaSystem et son projet d'ouvrage sur la transformation digitale au Congo-Brazzaville, le jeune entrepreneur entend désormais transformer cette reconnaissance en nouvelles opportunités.