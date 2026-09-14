Ile Maurice: La SICOM recrutera un consultant pour valider sa stratégie

La State Insurance Company of Mauritius Ltd (SICOM) prépare une nouvelle étape de son développement. L'assureur public a lancé un appel à candidatures international pour recruter un cabinet de conseil indépendant chargé d'évaluer, de réviser et de valider ses orientations stratégiques et informatiques. Le mandat portera notamment sur le Plan stratégique du groupe pour la période 2022-2025 ainsi que sur son Plan stratégique informatique (IT). Cette démarche intervient alors que la SICOM arrive au terme de ce cycle stratégique, placé sous le thème de Consolidation, Execution and Sustainability.

À travers cette évaluation externe, le groupe entend disposer d'un regard indépendant sur ses prochaines priorités et sur les leviers susceptibles de soutenir sa croissance. La SICOM veut notamment accélérer sa transformation opérationnelle, diversifier son portefeuille d'activités et faire évoluer son organisation vers un modèle davantage digitally led, avec l'amélioration de l'expérience client comme l'un des objectifs centraux.

La prochaine trajectoire stratégique devrait reposer sur cinq piliers, avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme socle transversal. Le volet informatique occupera une place importante dans cette transformation. Le consultant devra notamment examiner dans quelle mesure la stratégie IT actuelle est alignée sur les ambitions du groupe et identifier les ajustements nécessaires pour accompagner la digitalisation des opérations et des services.

Cette réflexion s'appuiera sur une solide base financière et commerciale. La SICOM revendique plus de Rs 86 milliards d'actifs sous gestion, un chiffre d'affaires proche de Rs 6 milliards et quelque 170 000 comptes clients. L'enjeu du prochain cycle sera ainsi de transformer cette assise en nouveaux moteurs de croissance, tout en renforçant l'efficacité opérationnelle, la diversification et la capacité du groupe à répondre à l'évolution des attentes de ses clients.

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