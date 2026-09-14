Maroc: Communiqué de l'USFP relatif aux sources officielles d'information et aux publications du parti

14 Septembre 2026
Libération (Casablanca)

Dans le cadre de son accompagnement de la campagne électorale et en vue de garantir l'exactitude de l'information ainsi que l'authenticité de tout contenu qui lui est attribué, l'USFP annonce que les sources officielles habilitées à diffuser ses informations, communiqués et publications sont les suivantes :

Le site officiel du parti, en arabe et en français : www.usfp.ma  et www.usfp.ma/fr

Le quotidien arabophone « Al Ittihad Al Ichtiraki » et son site électronique : www.alittihad.info

Le quotidien francophone « Libération » et son site électronique : www.libe.ma

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Le site d'information arabophone: www.anwarpress.com

Les pages officielles du parti sur les réseaux sociaux et plateformes numériques :

- www.facebook.com/usfp.maroc

- www.facebook.com/DrissLachguar

- www.youtube.com/@USFPMAROC2016

- www.instagram.com/usfpmaroc

- www.x.com/USFP_MAROC

- www.tiktok.com/@usfpmaroc

En plus des pages officielles sur les réseaux sociaux des candidates et candidats têtes de listes électorales locales et régionales.

L'USFP réaffirme que tout contenu électoral ou médiatique publié en dehors de ses canaux officiels ne reflète pas la position du parti et ne peut être considéré comme émanant de celui-ci.

Le parti appelle les citoyennes et les citoyens, ainsi que les différents médias et sites électroniques, à vérifier la source de toute publication, déclaration, image ou vidéo avant de la partager ou de l'attribuer au parti, et à ne pas se référer à des contenus publiés par des pages ou comptes non officiels.

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