Ile Maurice: De la drogue d'une valeur de Rs 4,4 M et un pistolet saisis, un trentenaire arrêté

Une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), menée le dimanche 13 septembre à Résidence Kennedy, La Louise, a conduit à l'arrestation de Yannick Joel Antonio Melanie, un maçon de 32 ans habitant la localité. Les enquêteurs ont découvert plusieurs lots de drogues synthétiques, d'héroïne et de crystal meth, ainsi qu'une arme à feu. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à quelque Rs 4,4 millions.

L'intervention s'est déroulée vers midi. La perquisition effectuée dans le cadre de cette opération a permis de mettre au jour une quantité importante de substances soupçonnées d'être destinées à la vente. Un premier sachet contenait 403 grammes de cannabis tandis que le second en contenait 471 grammes de drogues de synthèse. Le conditionnement a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Une partie de la drogue était répartie dans des sachets et emballages distincts. La fouille a également permis de retrouver plusieurs colis contenant une substance soupçonnée d'être de l'héroïne. Les policiers ont ensuite découvert un ensemble de cinq paquets contenant au total 102 feuilles d'aluminium abritant une substance suspectée d'être du crystal meth.

L'opération a pris une dimension supplémentaire avec la découverte d'une arme à feu. Il s'agit d'un pistolet noir, de calibre 9 mm, équipé d'un chargeur contenant deux cartouches.

Yannick Joel Antonio Melanie fait l'objet de plusieurs accusations provisoires pour possession et trafic de drogues, ainsi que pour possession illégale d'une arme à feu et de munitions. Les substances saisies devront être analysées par le laboratoire afin d'en déterminer précisément la composition.

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