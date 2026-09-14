Ile Maurice: Un homme de 21 ans retrouvé nu et couvert de sang

Un homme de 21 ans a été retrouvé nu, couvert de sang et présentant de multiples blessures à travers le corps, dans la soirée du dimanche 13 septembre, sur le parking de Super U, à Goodlands. Il avait réussi à échapper à ses agresseurs et a cherché l'aide des agents de sécurité du supermarché.

La police a été alertée vers 21 h 10. À leur arrivée, les policiers ont découvert l'homme complètement nu, recouvert d'un mince morceau de plastique. Il présentait de multiples blessures au corps ainsi qu'une bosse au visage. Il a été transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, où il a reçu des soins avant d'être admis en salle.

Selon la victime, il s'était rendu vers 20 heures à l'Old Traffic Centre, à Goodlands, en compagnie d'un ami. Ils auraient fait le déplacement dans le but de récupérer une somme de Rs 40 000 d'une personne qui devait la leur remettre. À leur arrivée, les deux hommes auraient d'abord été approchés par deux individus avant qu'un groupe d'environ huit autres personnes ne les rejoigne. Les deux amis auraient alors été violemment agressés par le groupe. La victime affirme ne pas être en mesure d'identifier ses agresseurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'agression aurait été particulièrement brutale. Les vêtements de la victime auraient été arrachés et elle s'est retrouvée complètement nue. Son ami aurait, lui, été laissé sur place. Profitant d'un moment pour s'échapper, la victime est parvenue à rejoindre le parking de Super U, où elle a sollicité l'aide des agents de sécurité. Elle affirme également ignorer où se trouve actuellement son ami ainsi que le véhicule dans lequel ils se déplaçaient. Deux autres voitures, dont les plaques d'immatriculation n'ont pu être relevées, auraient également été présentes dans les environs.

Les enquêteurs ont procédé à l'exploitation des images des caméras Safe City installées dans le secteur. Elles montrent notamment une voiture rentrant dans l'enceinte de l'Old Traffic Centre vers 20 h 33, avant de repartir deux minutes plus tard en direction de Market Road. Elle aurait alors été suivie par un SUV et une voiture. D'autres images montrent un homme sortant de Market Road vers 20 h 43 et courant en direction de l'entrée de Super U.

Une sentinelle a été placée sur les lieux tandis que des éléments de la Criminal Investigation Division et du Scene of Crime Office ont été mobilisés. L'enquête se poursuit afin d'identifier les agresseurs, de retrouver l'ami de la victime et de déterminer les circonstances exactes de cette violente agression.