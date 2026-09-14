Ile Maurice: Une chambre ravagée par un incendie, une proche soupçonnée

Un incendie s'est déclaré dans une maison située à Crève-Coeur, le dimanche 13 septembre. Le feu a principalement ravagé une chambre et des meubles. L'incident a été signalé à la police vers 12 h 10. Selon les recoupements d'informations, l'un des occupants se trouvait alors au poste de police de Montagne-Longue avec ses parents lorsqu'il a reçu l'appel d'un voisin l'informant que leur maison était en feu. Les occupants soupçonnent une proche d'être impliquée dans cet incendie.

À leur arrivée sur place, des voisins tentaient de maîtriser les flammes. Une équipe de pompiers de Piton est ensuite intervenue pour venir à bout de l'incendie. La chambre de la mère de famille a été entièrement détruite par les flammes. Un ensemble de canapés se trouvant dans le salon a également été endommagé.

La police a été informée et une sentinelle a été placée sur les lieux. Des éléments de la Criminal Investigation Division et du Scene of Crime Office ont également été sollicités dans le cadre de l'enquête. La maison est équipée de caméras de vidéosurveillance, dont les images pourraient être exploitées par les enquêteurs.

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La proche, une toxicomane, qui résiderait dans la région d'Arsenal, se serait rendue au domicile familial plus tôt dans la journée pour demander de l'argent. Face au refus, elle aurait manifesté son mécontentement et aurait provoqué des troubles.

Les circonstances exactes dans lesquelles le feu s'est déclaré doivent être établies. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de l'incendie et les éventuelles responsabilités.