Afrique: La retraite internationale d'Edouard Mendy et la réception de la flamme olympique au menu

Dakar — L'annonce de la retraite internationale du portier des Lions du football Edouard Mendy et la réception de la flamme olympique à Dakar, ce week-end, font partie des sujets les plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne.

"La fin d'une belle aventure", commente le quotidien Le Soleil en parlant de la décision du gardien de l'équipe nationale de football du Sénégal de mettre fin à sa carrière internationale à 34 ans.

"Après huit années sous le maillot du Sénégal, Edouard Mendy tire sa révérence" et "referme une page majeure de l'histoire des Lions, marquée par deux sacres continentaux et plusieurs soirées mémorables"'.

Le Soleil ajoute, au sujet du "dernier rempart" des Lions : "Du premier titre africain du Sénégal à ses grandes performances internationales, 'Doudou' [surnom de Mendy] laisse derrière lui une cage désormais orpheline".

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Selon L'Observateur, le choix d'Edouard Mendy de mettre fin à sa carrière internationale interroge alors que le portier titulaire des Lions "avait probablement encore 5 années devant lui avec l'équipe nationale".

"Le principal enseignement qu'on peut en tirer est que Mendy souhaite faire de la place aux plus jeunes, malgré qu'il soit meilleur qu'eux et en capacité de continuer. L'autre aspect [de la question], c'est que sûrement il a dû en discuter avec ses pairs cadres comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Idrissa Guèye [...]. Est-ce à dire que c'est le début des annonces de retraite chez les cadres [de l'équipe nationale]", s'interroge Record.

"Les Lions perdent leur ange gardien", titre à ce sujet le quotidien L'info, le journal Le Quotidien affiche "Edouard Mendy, le dernier arrêt", pendant que WalfQuotidien placarde : "Une page dorée se tourne avec les Lions".

La réception de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, samedi, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais de la République, est l'autre grand sujet au coeur de l'actualité.

"La flamme illumine Dakar", peut-on lire à la une du quotidien Le Soleil, par exemple. "Samedi dernier, écrit le journal, la capitale sénégalaise a vibré au rythme de l'arrivée de la flamme olympique, d'abord devant les grilles du palais de la République, puis sur la corniche" dakaroise.

L'As note que le Sénégal est entré dans l'histoire ce week-end en devenant la première nation africaine à accueillir la flamme olympique, ajoutant que la réception de la torche des JOJ 2026 "lance le compte à rebours d'un évènement planétaire".

"Devant un parterre d'officiels et une jeunesse enthousiaste, le chef de l'Etat a délivré un message puissant, appelant le continent à assumer son destin et sa modernité", rapporte cette publication.

L'Observateur également revient dans ses colonnes sur cette "séance solennelle qui marque une nouvelle étape dans la marche vers les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

Selon cette publication, après avoir été reçue par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la flamme olympique "a ensuite été remise aux 100 Linguère, représentantes de plusieurs générations, qui l'ont portée dans l'après-midi à travers Dakar, de la Maison Senghor de la corniche jusqu'à la Place du Souvenir africain".

Le politique n'est pas en reste avec notamment le journal Le Quotidien qui s'intéresse au parti présidentiel "Kiiraay, aimant de l'opposition". Le journal rapporte que la nouvelle formation enregistre des "arrivées massives", estimant que les dernières nominations créent "un appel d'air vers le parti au pouvoir".

Dans le même temps, le quotidien Les Echos relaie "la grosse colère des alliés de la première heure" du parti Kiiraay, suite à ces mêmes nominations qui ont suscité "des amertumes".

"Même la primeur de la création du parti a été donnée aux maires transhumants", rapporte le quotidien Les Echos. "Dans leur panel, depuis vendredi, c'est une rébellion ouverte de gens qui parlent de déconsidération" de la part du président Faye, "qui n'a même pas eu la courtoisie de les recevoir depuis qu'ils se battent à ses côtés", ajoute la même publication.

Un peu sur le même sujet, L'Observateur annonce que "l'heure des comptes est lancée pour les DG et autres gestionnaires limogés" par le président Bassirou Diomaye Faye.

"Si certains avaient déjà reçu la visite des corps de contrôle avant leur limogeage, d'autres verront, juste après les passations de service, leur gestion passée au crible, en leur absence", indique le journal, titrant sur "La bombe des audits".

L'Observateur relève que cette reddition des comptes est certes "applaudie par la société civile", mais, compte tenu du "contexte politique", ces audits pourraient rapidement être interprétés "comme les prémices d'une 'chasse aux sorcières"'.