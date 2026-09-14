Afrique: Djirèye Clotilde Coly félicite Saly Sarr, les Lions du karaté et les champions du monde de boxe française

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a salué les dernières performances des sportifs sénégalais, dont l'athlète Saly Sarr et les champions d'Afrique du karaté, réaffirmant l'ambition des pouvoirs publics de "faire du sport un véritable levier d'éducation, de cohésion et de développement" de la jeunesse.

Dans un message adressé aux sportifs concernés, Mme Coly a félicité l'athlète Saly Sarr, en même temps que les équipes nationales de karaté et de savate boxe française, respectivement champions d'Afrique et du monde, saluant "leurs brillantes performances internationales qui font honneur au Sénégal".

Après son sacre en Diamond League, début septembre, la spécialiste du triple saut Saly Sarr a réalisé un nouvel exploit à Budapest en devenant championne du monde avec un saut à 15,06 m.

Pour la ministre en charge des Sports, Saly Sarr est "une fierté pour le Sénégal et une source d'inspiration pour toute notre jeunesse".

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Le karaté sénégalais, en ce qui le concerne, a décroché 11 médailles, dont 4 en or, 1 en argent (équipe nationale masculine de kumité) et 6 en bronze à l'issue de l'édition 2026 des championnats d'Afrique qui a pris fin ce dimanche à Alger, en Algérie.

A Boulogne-sur-Mer (France), l'équipe nationale de savate boxe française s'est illustrée avec un triplé mondial, dont le titre de champion du monde remporté par Cheikh Thiam.

Selon Djirèye Clotilde Coly, à la veille des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ces résultats traduisent à la fois l'excellence dont fait preuve la jeunesse sénégalaise et la vitalité des sports de combat.

"Au-delà de la performance, les arts martiaux et sports de combat transmettent des valeurs essentielles : discipline, détermination, respect et savoir-être. Ils sont de puissants instruments d'éducation et d'épanouissement. C'est notre ambition : faire du sport un véritable levier d'éducation, de cohésion et de développement de notre jeunesse", a-t- elle ajouté.