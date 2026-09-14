Sénégal: Kédougou - Les services des Eaux et Forêts appelés à multiplier les reboisements dans les zones minières et les axes routiers

Kédougou — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a exhorté les services de l'inspection régionale des Eaux et Forêts de Kédougou (sud-est), à multiplier les actions de reboisement dans les sites d'orpaillage et les axes routiers pour lutter contre la dégradation de l'écosystème, en collaboration avec les sociétés minières et les acteurs locaux.

"Il faut que les agents des Eaux et Forêts multiplient les actions de reboisement dans les sites d'orpaillage et les axes routiers de la région de Kédougou pour préserver l'environnement et lutter contre le niveau de dégradation de l'écosystème", a-t-il dit, appelant à y associer les sociétés minières et tous les acteurs concernés.

Le ministre de l'Environnement visitait, ce week-end, les reboisements effectués sur le site de la célébration de la Journée nationale de l'arbre à Bantako, un village aurifère de la région de Kédougou (sud-est) situé sur les axes routiers de Bandafassi et Bembou.

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L'adjoint au gouverneur chargé du développement El Hadj Mouhamadoul Moustapha Gaye, les préfets des départements de Kédougou et Saraya, l'inspecteur régional des Eaux et Forêts de Kédougou, le commandant Dahirou Diallo, et les services techniques concernés ont pris part à cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale du reboisement.

"A l'étape de la visite sur le site minier de Bantako, on a procédé à la plantation d'arbres pour symboliser la résilience, la valorisation des ressources locales et l'adaptation aux réalités climatiques de la zone", a rapporté le ministre.

Il a réaffirmé l'engagement de son département de passer d'une logique de plantation à une véritable culture de suivi des arbres.

"C'est vraiment un nouvel état d'esprit qu'on cherche à insuffler au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et nous avons la responsabilité de préserver la sacralité des écosystèmes pour éviter les dégradations", a-t-il dit.

Aliou Gori Diouf a salué les initiatives de reboisement réalisées par les services des Eaux et Forêts sur les différents axes routiers des localités de la région de Kédougou, en collaboration avec les collectivités territoriales, les acteurs du secteur extractif et les services de l'agriculture.

"Nous avons visité aussi les plantations linéaires effectuées le long des grands axes routiers par les Eaux et Forêts. Et c'est une expérience pilote qui va réguler la température et lutter contre les changements climatiques de la région de Kédougou", a-t-il salué.

Dans le département de Saraya, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a visité le chantier du secteur forestier et une pépinière de karité implantée dans la zone.