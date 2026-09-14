Sénégal: L'AS Kaffrine affiche son ambition de retrouver la Ligue 1

Kaffrine — L'AS Kaffrine va mettre les moyens qu'il faut pour réaliser son ambition d'accéder en Ligue 1 à l'issue de la saison, a annoncé son secrétaire général, Assane Lô.

"Nous voulons vraiment que l'équipe accède à la Ligue 1 professionnelle cette saison. Sur ce, on va mettre les moyens et les compétences [nécessaires] pour atteindre cet objectif", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'équipe, présidée ce week-end par le maire de Kaffrine et président d'honneur de l'AS Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, en présence de nombreux acteurs du football.

Selon lui, la rencontre a permis aux responsables du club de faire le bilan des activités menées durant la saison 2025-2026 et de présenter les différents rapports, notamment celui financier.

M. Lô a aussi saisi cette occasion pour appeler les Kaffrinois à travailler davantage pour la réussite de l'AS Kaffrine.