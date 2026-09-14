Sénégal: Birkelane - Près de 150 jeunes et femmes formés en entrepreneuriat

Birkelane — Près de 150 jeunes et femmes du département de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre), ont reçu, dimanche, leurs attestations de fin de formation en entrepreneuriat, leadership, développement personnel et initiation à la gestion de projets, à l'initiative de l'acteur de développement local Sidy Kounta Diagne, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'une formation de près de 150 jeunes et femmes en entrepreneuriat, en intelligence artificielle, en leadership, en développement personnel, en intelligence émotionnelle et en saponification", a expliqué M. Diagne.

Il s'exprimait à l'issue de la cérémonie officielle de remise des attestations, tenue en présence de plusieurs personnalités locales et des formateurs.

Selon lui, cette initiative vise à donner aux bénéficiaires "les outils nécessaires pour entreprendre et mieux communiquer".

La formation, organisée sur trois jours, a également été accompagnée d'activités communautaires, notamment des consultations médicales gratuites, des séances de dépistage et une opération de reboisement menée par les jeunes.