Sénégal: Finance responsable - La Bnde devient signataire des Equator Principles

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) annonce avoir été officiellement approuvée comme Full Signatory des Equator Principles, à l'issue d'une période probatoire de deux ans (juillet 2024 - juin 2026).

Selon un communiqué de presse, cette reconnaissance internationale consacre la solidité du dispositif de gestion des risques environnementaux et sociaux (E&S) mis en place par la Banque et confirme son ambition de faire de la finance durable un pilier de sa stratégie au service du développement économique du Sénégal. Les Equator Principles, un standard mondial de la finance responsable.

«Les Equator Principles constituent un cadre de référence international utilisé par les institutions financières pour identifier, évaluer et gérer les risques environnementaux et sociaux liés au financement de projets. Adopté par des banques à travers le monde, ce cadre exige un niveau élevé de rigueur, de transparence et de suivi tout au long du cycle de vie des projets financés », explique-t-on.

Selon le communiqué, devenir Full Signatory suppose de démontrer, sur la durée, une mise en oeuvre effective et crédible de ces exigences. Un parcours de deux ans pour consolider le dispositif Esg.

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Juillet 2024 : La Bnde rejoint les Equator Principles et entame sa période probatoire de deux ans en tant que Signataire. De 2024 - 2026 : Renforcement du Système de gestion environnementale et sociale (Sges), déploiement de la version EP4 des Equator Principles et intégration systématique de l'analyse des risques E&S dans le cycle de crédit de la Banque. A partir de juillet 2026 : fin de la période probatoire ; examen du dossier de la Bnde par le Sous-comité du Comité de pilotage des Equator Principles. Depuis le 1er septembre 2026, le Comité de pilotage des Equator Principles approuve officiellement la Bnde au statut de Full Signatory.

«Le statut de Full Signatory place désormais chaque projet financé par la Bnde sous le même niveau d'exigence en matière d'impact environnemental et social qu'en matière de performance financière », lit-on dans le document. Il renforce la crédibilité de la Banque auprès de ses partenaires financiers internationaux, facilite l'accès à des lignes de financement conditionnées au respect de standards E&S rigoureux, et consolide sa position d'acteur engagé pour une finance durable au service du développement économique du Sénégal.

« Ce statut de Full Signatory est la reconnaissance de deux années d'un travail rigoureux mené par nos équipes pour ancrer la gestion des risques environnementaux et sociaux au coeur de notre stratégie de financement. C'est aussi un signal fort adressé à nos clients et à nos partenaires : la Bnde finance le développement du Sénégal en conjuguant performance économique et responsabilité. », renseigne la même source.