Afrique de l'Ouest: La première cotation à la BRVM de Bridge Bank Groupe Côte d'Ivoire programmée pour le 24 septembre 2026

La première cotation de l'établissement bancaire Bridge Bank Groupe Côte d'Ivoire (BBGCI) admise au compartiment principal du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) aura lieu le jeudi 24 septembre 2026, a annoncé la direction de la BRVM.

Il faut rappeler que le projet de cession des actions de la société BBGCI a été initié par la société Bridge Group West Africa avec pour objectifs : la dynamisation de la diversification de l'actionnariat, l'institutionnalisation du capital, le renforcement de la profondeur et de la qualité de la base des investisseurs et la valorisation du profil boursier de la banque, en améliorant sa visibilité, sa lisibilité et sa transparence tout en renforçant son positionnement sur les marchés financiers régionaux.

A ce titre, l'Assemblée Générale Mixte de BBGCI, tenue le 4 mars 2026, avait approuvé l'admission à la négociation de 10 millions d'actions BBGCI à la cote de la BRVM, consécutivement à la réalisation de l'Offre Publique de Vente (OPV).

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La diffusion des 10 millions d'actions BBGCI dans le public au prix de 6 750 par action, a eu lieu du 20 au 21 juillet 2026. En seulement deux jours, l'OPV a été couronnée de succès, avec sa clôture par anticipation. Selon les responsables de BBGCI, le taux de souscription était de 142%. A travers l'OPV, la banque a pu mobiliser 67,5 milliards de FCFA.

Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d'introduction lors de la première journée de cotation de BBGCI est la procédure ordinaire. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente avec un cours de référence fixé à 6 750 FCFA. Cette cotation permettra aux nombreux investisseurs qui n'avaient pu souscrire à l'OPV d'acquérir des actions de la banque. Toutefois, le cours de l'action peut évoluer en hausse.