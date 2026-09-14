Ile Maurice: CIFTIS - La robotique à l'épreuve de nouveaux usages

Robots en forme humaine, robots bimanuels, machines destinées à certaines applications dans la santé, la culture ou à des tâches du quotidien : à la China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), la robotique sort du cadre industriel pour investir progressivement d'autres usages. L'édition 2026 met en avant des applications allant de l'assistance aux soins, en passant par les services, le spectacle et d'autres activités.

Organisée du 9 au 13 septembre au parc Shougang, à Beijing, la foire réunit plus de 1 800 entreprises ainsi qu'environ 90 pays, régions et organisations internationales. Les télécommunications, les services informatiques, la finance, la santé, le tourisme, l'éducation et la culture figurent notamment parmi les secteurs représentés. Dans la zone consacrée aux China Services, près de 40 % des innovations présentées sont liées à l'intelligence artificielle, aux grands modèles de langage ou encore aux agents intelligents capables d'exécuter certaines tâches de manière autonome.

Des robots qui sortent des usines

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La robotique est présente dans plusieurs espaces de la CIFTIS. Si les applications industrielles restent représentées, les démonstrations portent aussi sur des tâches quotidiennes, la santé ou encore le spectacle. La robotique n'est toutefois pas nouvelle en Chine. Selon la Chinese Academy of Sciences (CAS), les recherches dans ce domaine se développent dès les années 1970, avant que le premier prototype de robot industriel chinois ne soit mis au point en 1980 au Shenyang Institute of Automation. Les travaux se poursuivent ensuite dans différentes directions.

La «China International Fair for Trade in Services» est organisée du 9 au 13 septembre au parc Shougang, à Beijing.

À la CIFTIS, un robot bimanuel est notamment présenté en train de plier des emballages en carton. Il s'agit d'une tâche répétitive pouvant être automatisée. Au stand de Robot Mall, les robots en forme humaine attirent particulièrement les regards. Avec leurs deux bras, leurs deux jambes et leurs mains, certains modèles sont présentés pour des tâches en usine, mais aussi pour certaines activités du quotidien, notamment les tâches ménagères. «La demande pour les robots connaît une tendance à la hausse», explique un représentant du stand. Selon lui, ces machines peuvent être utilisées aussi bien pour certaines tâches domestiques que dans les usines. À l'avenir, estime-t-il, le développement de l'intelligence artificielle pourrait leur permettre d'effectuer des tâches plus complexes ou difficiles.

La santé constitue également un terrain d'application. À la CIFTIS, un robot de massage à intelligence incarnée est présenté comme capable de reproduire certains gestes et techniques de massage. Ces machines pourraient à terme être entraînées à reproduire des techniques spécialisées. L'intelligence artificielle est également utilisée dans certains équipements médicaux présentés lors de la foire. Une caméra rétinienne permet notamment d'assister le dépistage de certaines maladies oculaires et de risques liés à des pathologies chroniques.

Cette évolution technologique intervient également dans un contexte de vieillissement de la population chinoise. Selon le National Bureau of Statistics of China, à la fin de 2025, les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 23 % de la population, soit 323,38 millions de personnes, contre 60,6 % pour les 16-59 ans. La population totale s'élevait à 1,40489 milliard de personnes, en baisse de 3,39 millions sur un an. Ces données démographiques ne signifient pas, à elles seules, que le vieillissement explique le développement de la robotique. Mais certaines applications se développent dans ce contexte, notamment celles destinées à l'assistance et aux soins des personnes âgées.

Au-delà de la santé et des tâches du quotidien, les robots investissent également le sport. Beijing a notamment accueilli en août les World Humanoid Robot Games, une compétition réunissant des robots en forme humaine autour de différentes épreuves, dont la course.

Un robot bimanuel est présenté en train de plier des emballages en carton.

Le spectacle constitue un autre usage présenté à la foire. On nous explique également que certains robots peuvent participer à des spectacles culturels, notamment en interprétant à l'opéra de Beijing. Cette forme traditionnelle de l'opéra chinois mêle notamment chant, danse et théâtre autour de récits classiques chinois.

Des applications industrielles aux tâches ménagères, en passant par la santé, l'assistance et le spectacle, les démonstrations montrent surtout la diversité des usages envisagés pour ces technologies. Les démonstrations donnent un aperçu des possibilités offertes par ces technologies. Leur adoption dans les entreprises, les services ou la vie quotidienne dépendra toutefois aussi de facteurs plus concrets, comme le coût, leur maintenance, leur fiabilité et leur sécurité.

La CIFTIS

Créée en 2012, la CIFTIS est consacrée au commerce international des services. L'édition 2026 comprend neuf grands espaces thématiques et près d'une centaine de conférences et forums. La robotique et l'intelligence artificielle ne constituent qu'une partie des technologies présentées. Le développement vert, les services de santé, le tourisme culturel, les services financiers, l'éducation et les chaînes d'approvisionnement figurent également parmi les secteurs représentés. Selon les données communiquées dans le cadre de la foire, le commerce chinois des services dépasse désormais les 1 000 milliards de dollars américains.