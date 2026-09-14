Ile Maurice: Une mère reçoit des appels de son fils pour payer sa rançon de Rs 1,4 M

Une enquête a été ouverte à la suite d'une affaire d'enlèvement présumé et de demande de rançon à Poste-de-Flacq. Une mère de famille affirme avoir reçu plusieurs appels téléphoniques dans la soirée du dimanche 13 septembre, au cours desquels son fils aurait demandé de l'argent en affirmant avoir été enlevé.

La mère se trouvait à une séance de prière à Poste-de-Flacq lorsqu'elle a reçu, vers 19 h 13, un premier appel de son fils, âgé de 25 ans. Celui-ci lui aurait demandé de lui remettre une somme d'argent tout en affirmant avoir été kidnappé. Une nouvelle communication est intervenue vers 19 h 30. La mère affirme avoir entendu son fils pleurer et réclamer à nouveau de l'argent. Un autre homme aurait ensuite pris le téléphone et exigé la somme de Rs 1,4 million en échange de la libération du jeune homme.

La situation aurait pris une tournure encore plus inquiétante quelques minutes plus tard, lorsqu'un autre appel a été reçu. L'interlocuteur aurait menacé de remettre le jeune homme entre les mains d'autres personnes si la somme réclamée n'était pas réunie avant 21 heures. Face à ces menaces, la police a été alertée. La mère a indiqué pouvoir remettre son téléphone portable aux enquêteurs afin de permettre l'exploitation des communications reçues. Le jeune homme n'avait toujours pas regagné son domicile au moment de la déposition et demeurait introuvable.

À la suite de certaines informations communiquées par la mère, une opération a rapidement été déclenchée par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Flacq avec le concours de policiers de la région. Des vérifications ont notamment été effectuées dans plusieurs endroits de l'Est, mais celles-ci se sont révélées infructueuses.

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Dans le cadre de l'enquête, le véhicule que le jeune homme aurait utilisé a été retrouvé abandonné sur la route Royale, à Argy, non verrouillé. Il a été remorqué jusqu'aux locaux de la police de Flacq pour les besoins de l'enquête et pour un examen approfondi.

Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin de retrouver le jeune homme et d'établir les circonstances exactes de sa disparition. Les communications téléphoniques reçues par sa mère devraient notamment être examinées pour tenter d'identifier les personnes à l'origine des appels.