Ile Maurice: Mille livres chinois offerts à Maurice

Près de 1 000 livres en chinois, des publications bilingues et des produits culturels ont été présentés à Maurice lors d'une exposition itinérante tenue les 9 et 10 septembre au China Cultural Center, à Bell-Village. Plus de 200 ouvrages ont par ailleurs été offerts à la Bibliothèque nationale et à l'Université de Maurice.

Organisée dans le cadre de l'initiative Belt and Road, la Mauritius China-themed publications and cultural products touring exhibition a réuni des représentants de 11 maisons d'édition chinoises. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 9 septembre en présence du ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, ainsi que de plusieurs personnalités mauriciennes et chinoises, dont Yang Jun, conseiller de l'ambassade de Chine et directeur du China Cultural Center à Maurice.

Les ouvrages exposés couvrent des domaines variés : éducation, économie, relations internationales, environnement, intelligence artificielle, santé publique ou encore médecine traditionnelle chinoise. Des publications en anglais et bilingues facilitent l'accès des lecteurs mauriciens. La collection Love Chinese Readers, destinée aux adolescents africains, vise, elle, à faire découvrir la langue et la culture chinoises. Dans son discours, le ministre a souligné l'importance des échanges entre écrivains, artistes, éditeurs et traducteurs des deux pays, ainsi que la place de la culture chinoise dans le patrimoine mauricien.

Une première donation de livres a été remise à la Bibliothèque nationale le 9 septembre, suivie d'une autre à l'Université de Maurice le lendemain. Ces ouvrages resteront accessibles aux étudiants, chercheurs et lecteurs.

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La délégation chinoise a rappelé que 2026 marque le 54e anniversaire des relations diplomatiques entre Maurice et la Chine, dans une volonté de renforcer les échanges culturels, éducatifs et éditoriaux entre les deux pays.