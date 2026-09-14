Ile Maurice: Quand la nuit se fait prière

La fête Ganesh Chaturthi, célébrée demain par les Marathis, commencera ce lundi soir dans une atmosphère de ferveur et de dévotion avec une veillée, le jagran. L'un des principaux rituels sera l'installation de la statue (murti) de Ganesh, appelée Sthapana. Cette installation se fera dans le respect au domicile ou dans le temple. Ce geste symbolisera l'accueil de Ganesh au sein du foyer ou de la communauté.

Ce rituel sera suivi de prières durant la nuit où les fidèles offriront des fleurs, des fruits, des friandises et d'autres offrandes traditionnelles tout en récitant des prières. Le modak, une friandise, sera traditionnellement offert à Ganesh, symbolisant la dévotion, les bénédictions et la douceur de la connaissance spirituelle. Des chants dévotionnels seront interprétés pour louer Ganesh et créer une atmosphère spirituelle. Une lampe sera aussi présentée aux divinités tandis que les fidèles chanteront l'aarti, symbolisant la dissipation des ténèbres et la présence de la lumière divine. À l'issue des célébrations, la statue de Ganesh sera transportée en procession puis immergée dans l'eau. Ce rituel illustrera la nature éphémère des formes physiques et le retour de Ganesh vers le divin.

Le jagran, vécu dans une atmosphère de prières et de recueillement, leur permettra de rester pleinement concentrés sur le seigneur Ganesha. Au fil des heures, les prières, mantras et les bhajans rythmeront la nuit tandis que des familles et proches se retrouveront pour partager ce moment spirituel. Pour les fidèles, rester éveillés sera une manière de témoigner de leur foi et de leur discipline. Ils prieront notamment pour recevoir la sagesse, surmonter les obstacles et trouver la force nécessaire face aux difficultés du quotidien.

Nidhish Dawoojee.

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Nidhish Dawoojee, un jeune de 17 ans, explique : «Rester éveillé témoigne de la dévotion et de la discipline spirituelle, tout en permettant de maintenir l'esprit concentré sur le s**eigneur Ganesha plutôt que sur les distractions ordinaires.» Avec cette veillée et les prières organisées durant la nuit, Nidhish recherchera les bénédictions du dieu Ganesha pour obtenir sagesse et succès. En lui demandant d'éliminer les obstacles et les difficultés à travers ses prières, Nidhish renforcera sa foi et sa dévotion, entouré de sa famille et de la communauté autour de bhajans, de prières et de la méditation.

Toushal Khaytoo.

Pour Toushal Khaytoo, cette nuit précédant la fête Ganesh Chaturthi, le fait que les dévots resteront éveillés symbolise l'éveil spirituel et la victoire de la lumière sur l'obscurité. «G**anesh Chaturthi est l'une des fêtes les plus populaires de l'hindouisme, célébrant la naissance de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, symbole de la sagesse, de la prospérité et de l'élimination des obstacles.» Cette veillée consistera pour lui à chanter des bhajans et à prier le dieu Ganesha qui est le vainqueur des obstacles. Sur le plan spirituel, cela représentera pour lui la vigilance de l'âme et la dévotion totale. Pour Toushal, rester éveillé l'aidera à transcender le sommeil de l'ignorance et à inviter la sagesse divine, la paix et la prospérité dans son foyer avant l'arrivée de la divinité. La veillée et les prières nocturnes symboliseront un acte de vigilance spirituelle et un face-à-face privilégié avec le dieu Ganesh dans le silence et l'absence de distractions du monde extérieur.

Luvesh Sanashee.

Quant à Luvesh Sanashee, il fait ressortir : «La veille de Ganesh Chaturthi est une façon de se préparer spirituellement à accueillir le s**eigneur Ganesha.» Elle représentera aussi la foi, la discipline et la dévotion. Selon lui, alors que le dieu Ganesha est connu comme celui qui enlève les obstacles et apporte sagesse et prospérité, spirituellement, cette veillée sera un moment de dévotion, de réflexion et de purification intérieure.

Ainsi, rester éveillé symbolisera le fait de garder l'esprit conscient et tourné vers Dieu. Les prières, les bhajans et les mantras récités pendant la nuit permettront aux dévots de se rapprocher du seigneur Ganesha, de demander sa protection et de rechercher sa sagesse. À la fin des célébrations, l'immersion de sa statue rappellera que tout est temporaire dans la vie et que Ganesha retournera symboliquement à sa demeure divine.

L'express souhaite une bonne veillée de prières et de dévotion à tous les Marathis.