Congo-Kinshasa: 27 élèves victimes de l'incendie des écoles Furaha et Ujamaa inhumés à Bukavu

14 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les 27 élèves décédés dans les bousculades et l'incendie survenus le 10 septembre à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, ont été inhumés ce lundi 14 septembre au cimetière Ruzizi. Plusieurs acteurs sociopolitiques ont pris part à la cérémonie et appelé au renforcement des mesures de prévention et de protection face à la multiplication des incendies dans la ville.

Le bilan, précédemment établi à 29 morts par les autorités éducatives, a été revu à la baisse et s'établit désormais à 27 décès, selon les autorités politoco-administratives locales.

Des élèves pris dans les bousculades

L'incendie s'était déclaré le 10 septembre sur l'avenue Funu B, à Kasheke, dans le quartier Chimpunda. Le feu, parti d'une maison d'habitation selon la société civile, s'était propagé aux complexes scolaires Furaha et Ujamaa.

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Des élèves avaient été pris de panique et certains seraient morts dans les bousculades alors qu'ils tentaient de fuir les flammes. D'autres victimes, notamment des élèves, avaient été asphyxiées par la fumée et conduites vers plusieurs structures sanitaires de Bukavu.

Au lendemain du drame, les autorités locales avaient fait état d'une vingtaine de décès. Plusieurs dizaines d'élèves avaient également été pris en charge dans des établissements hospitaliers.

Plus de 500 maisons détruites

Selon des notables locaux, plus de cinq cents maisons ont également été détruites par le feu. La société civile avait indiqué que l'incendie s'était propagé depuis une habitation vers les deux complexes scolaires.

Face à la multiplication des incendies à Bukavu, plusieurs acteurs de la société civile dénoncent un manque de mesures préventives et appellent au respect des normes d'urbanisme et d'habitat.

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu avait, de son côté, déploré l'insuffisance des mesures de prévention, alors que plusieurs milliers de maisons auraient été détruites par des incendies dans la ville au cours des dernières semaines.

Plus de 2 000 personnes touchées par les incendies passent désormais la nuit à la belle étoile, selon des sou

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