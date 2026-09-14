Ile Maurice: Drogue au volant - Vers des sanctions plus sévères

14 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

Un conducteur sous l'influence de la drogue risque-t-il uniquement une amende et une suspension de permis ? Ou son véhicule peut-il également être saisi ? Et si le véhicule appartient à une autre personne, quelles sont les conséquences pour son propriétaire ?

Dans ce nouvel épisode de Sekirite Nou Priorite, présenté par Kavina Ramasawmy, nous nous intéressons au durcissement annoncé de la loi concernant l'alcool et la drogue au volant.

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a annoncé que la saisie du véhicule ainsi que la révocation du permis de conduire devraient prochainement être inscrites dans la loi. Mais concrètement, quels changements ces nouvelles mesures pourraient-elles apporter ? Qu'arriverait-il lorsque le conducteur n'est pas propriétaire du véhicule ?

Barlen Munusami nous éclaire sur l'aspect légal, les sanctions encourues et les responsabilités des conducteurs.

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La drogue et la conduite ne font pas bon ménage. Prendre le volant après en avoir consommé peut avoir de lourdes conséquences : perdre son permis, exposer le véhicule à une éventuelle saisie et, surtout, mettre des vies en danger.

Avant de conduire, rappelez-vous pourquoi vous avez voulu obtenir votre permis. Une mauvaise décision peut provoquer des dégâts irréversibles, non seulement pour vous, mais également pour les autres usagers de la route.

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