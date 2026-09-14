Cote d'Ivoire: Investissement - Abidjan accueille la 2e édition du SII en novembre

Après une première édition qui a réuni près de 3 000 participants, une vingtaine d'exposants et plusieurs partenaires institutionnels et financiers, la deuxième édition du Salon international de l'investissement (SII) se tiendra les 5 et 6 novembre 2026, à l'Espace Jeckad Événementiel, à Cocody-Angré 7e Tranche.

Placée sous le thème « Bâtir une souveraineté alimentaire, industrielle et énergétique à l'ère du numérique », cette édition est initiée par Génération Régie, sous le haut parrainage du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières.

Le rendez-vous entend rapprocher investisseurs, entreprises et porteurs de projets autour des enjeux liés à la transformation de l'économie ivoirienne.

Pour Fina Kéita, commissaire générale du SII 2026, l'enjeu est de « créer un cadre durable de rencontre entre les ressources disponibles, les entreprises et les financements nécessaires à la réalisation des projets ».

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Un espace de mise en relation

Pendant deux jours, décideurs publics, investisseurs, établissements financiers, industriels, entrepreneurs, organisations professionnelles, structures d'accompagnement, représentants de la diaspora et délégations étrangères seront réunis autour d'une même plateforme.

Au-delà de la rencontre physique, les organisateurs misent également sur le numérique. « Au-delà des deux journées à Abidjan, le dispositif numérique permettra aux exposants de bénéficier d'une visibilité internationale pendant douze mois. Une manière de transformer le salon en plateforme permanente de promotion et de mise en relation », a expliqué Fina Kéita.

L'agriculture, l'industrie et l'énergie occuperont une place centrale dans les échanges. Les infrastructures, l'innovation, la finance responsable et le développement du capital humain seront également au coeur des discussions.

Des rencontres entre projets et investisseurs

Le programme prévoit des panels, des masterclasses et des ateliers thématiques, ainsi que des rencontres B2B et B2G. Ces rendez-vous doivent permettre aux porteurs de projets de présenter directement leurs initiatives aux investisseurs, aux financeurs et aux partenaires techniques.

L'objectif affiché est de favoriser la conclusion de partenariats et de faciliter l'accès aux financements.

À travers cette deuxième édition, le SII entend accompagner les ambitions du Plan national de développement (PND) 2026-2030 et contribuer à la promotion du savoir-faire ivoirien.