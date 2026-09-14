Sénégal: Production industrielle - Une légère diminution de 0,2% enregistrée en juillet 2026

En juillet 2026, la production industrielle hors égrenage de coton s'amenuise de 0,2% relativement à celle de la même période en 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est due essentiellement à la baisse de la production des industries environnementales (-7,4%) et extractives (-3,1%), ainsi que des industries manufacturières (-0,8%).

Toutefois, explique l'Ansd, la production d'électricité, de gaz et d'eau (+10,4%) progresse sur la période. Sur les sept premiers mois de 2026, la production industrielle affiche un léger recul de 0,3% par rapport à la période correspondante de 2025. S'agissant de l'activité d'égrenage de coton, elle est caractérisée par une absence de production en juillet 2026.

Toutefois, en cumul sur les sept premiers mois de 2026, l'activité d'égrenage de coton progresse de 20,5%.

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Concernant la production des industries environnementales, elle s'amenuise de 7,4% en juillet 2026 en glissement annuel, en raison principalement du repli de l'activité de collecte, traitement et élimination des déchets (-7,6%). En cumul sur les sept premiers mois de 2026, la production du secteur recule également, de 2,9%, par rapport à la période correspondante de 2025.

Comparativement au mois correspondant de 2025, la production des industries extractives recule de 3,1% en juillet 2026, en liaison avec la baisse de l'activité d'extraction des autres produits des industries extractives (-25,9%).

Toutefois, la production d'hydrocarbures (+5,0%) et de minerais métalliques (+8,3%) progresse sur la période sous revue. De même, la production au cours des sept premiers mois de 2026 se réduit de 10,5%, comparativement à celle de la période correspondante de 2025.

La production manufacturière recule

Selon l'Ansd, en juillet 2026, la production manufacturière recule de 0,8%, relativement à celle de la même période de 2025. Cette baisse est attribuable principalement au repli de l'activité de fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques, du travail du caoutchouc et du plastique (-29,6%), ainsi qu'à celui de la production de produits à base de tabac (-32,3%).

Toutefois, la production de produits métallurgiques et de fonderie, ouvrages en métaux et produits du travail des métaux (+36,1%), des autres industries manufacturières (+32,8%), des matériaux minéraux (+9,8%), du papier et carton (+15,2%), des produits agro-alimentaires (+2,2%) et du raffinage et de la cokéfaction (+7,0%) progresse sur la période sous revue. En cumul sur les sept premiers mois de 2026, la production des industries manufacturières s'accroit de 5,7%, comparativement à celle de la période correspondante de 2025.

En référence à la même période de 2025, la production d'électricité, de gaz et d'eau s'accroit de 10,4% en juillet 2026. Cette augmentation est imputable à la performance notée dans la production d'électricité et de gaz (+11,2%) et d'eau (+7,2%) sur la période sous revue. De même, en cumul sur les sept premiers mois de l'année 2026, la production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 9,2%, comparée à celle de la période correspondante de 2025.

En juillet 2026, il n'y a pas eu d'activité d'égrenage de coton en liaison avec son cycle de production. Toutefois, en cumul sur les sept premiers mois de 2026, l'activité d'égrenage de coton progresse de 20,5% par rapport à la période correspondante de 2025.