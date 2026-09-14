Afrique: Système panafricain de paiement et de règlement - Vers l'accélération de l'adoption des services de la plateforme

Le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss) s'apprête à accélérer l'adoption de ses services et à stimuler la croissance des transactions à travers l'Afrique alors qu'il entre dans la prochaine phase de sa stratégie, à la faveur d'une expansion significative de son réseau et d'une forte progression des volumes et des montants des paiements.

Selon un communiqué de presse, lors d'une conférence de presse à Lagos, Mike Ogbalu III, Directeur général de Papss, a déclaré que la plateforme opérait désormais dans plus de 30 pays africains, répartis dans les cinq régions du continent. Elle connecte 24 banques centrales nationales et régionales, plus de 200 banques commerciales et prestataires de services de paiement, ainsi que 16 commutateurs.

Grâce à des partenariats stratégiques, le Papss dispose également d'un réseau permettant d'assurer la réception des paiements auprès de plus de 300 établissements financiers. Rien qu'en 2026, une dizaine de pays supplémentaires ont rejoint l'écosystème Papss, et une nouvelle expansion est prévue d'ici la fin de l'année.

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« La première phase du Papss a consisté à construire, à créer des liens et à instaurer la confiance. Nous avons mis en place l'infrastructure, étendu notre réseau à travers l'Afrique et démontré que le PAPSS peut apporter des avantages concrets. À mesure que nous aborderons la phase suivante à partir de 2027, nous nous concentrerons de plus en plus sur la mise en oeuvre de ce réseau, le renforcement de son adoption et l'accélération de la croissance des transactions », a déclaré M. Ogbalu.

L'utilisation du Papss s'est considérablement accélérée. Entre les périodes comparables de 2025 et 2026, le volume des transactions sur l'ensemble du réseau a augmenté d'environ 1 000 %, tandis que leur valeur a progressé d'environ 120 %.

Le Nigeria continue de contribuer de manière significative à cette croissance, avec une hausse d'environ 1 100 % du volume des transactions et de 125 % de leur valeur sur la même période.

Les transactions via le Papss ont également permis de réaliser des économies comprises entre 92 et 95 % par transaction, de réduire de 99,99 % le temps de traitement et de diminuer jusqu'à 80 % les besoins en devises étrangères.

Le Papss permet d'effectuer des paiements transfrontaliers par le biais des institutions financières participantes, y compris des transactions en devises africaines, contribuant ainsi à relier des écosystèmes de paiement qui, historiquement, fonctionnaient à l'intérieur des frontières nationales et régionales.

Dans le cadre de sa prochaine phase, le Papss s'attachera à dynamiser davantage le marché, à mieux sensibiliser la clientèle, à

développer les couloirs de paiement prioritaires et à élargir l'accès à ses services par l'intermédiaire des établissements financiers participants.