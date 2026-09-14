Maroc: Le Groupe Lesieur Cristal annonce une baisse de 8% de son chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2026.

14 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue du premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lesieur Cristal, qui opère dans le secteur agro-industriel au Maroc, a enregistré une baisse de 8% par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs trimestriels établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en exergue un chiffre d'affaires de 2 595 millions de dirhams (MDH) contre 2 824 MDH au 30 juin 2025. Selon la direction du groupe, cette évolution s'explique principalement par le retrait des volumes de la filiale au Sénégal, ainsi que par la baisse des volumes d'huile de table et de margarine au Maroc.

« Sur le plan de l'innovation, souligne-t-elle, le Groupe continue d'élargir son portefeuille avec le lancement d'ElKef Liquide Vaisselle et de Taous Crème Hydratante, deux nouveaux produits fabriqués localement pour répondre aux attentes des consommateurs marocains. »

Concernant les investissements réalisés au 2ème trimestre 2026, ils ont connu une progression de 26% avec une réalisation de 10 MDH, portant leur cumul à 24 MDH à fin juin 2026 contre 19 MDH à fin juin 2025. Ces investissements ont principalement été consacrés à la modernisation de l'outil industriel ainsi qu'au développement des marques du Groupe.

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Durant la période sous revue, la trésorerie nette consolidée s'est établie à 183 MDH contre 243 MDH au 31 décembre 2025. La direction du groupe Lesieur Cristal estime que cette variation s'explique principalement par les décaissements liés aux approvisionnements réalisés dans le cadre du cycle d'exploitation, ainsi qu'aux investissements effectués sur la période.

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