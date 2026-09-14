Congo-Kinshasa: Plus de 70 cas de diarrhée aiguë et 10 décès d'enfants enregistrés à Lubutu au Maniema

Plus de 70 cas de diarrhée aiguë accompagnée de déshydratation, dont 10 décès, ont été enregistrés dans douze aires de santé de Lubutu, dans la province du Maniema. Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement touchés, selon un bilan provisoire communiqué dimanche 13 septembre 2026 par les acteurs locaux de santé.

Des échantillons ont été prélevés et envoyés au laboratoire afin de déterminer l'origine de cette flambée et de confirmer ou d'infirmer une éventuelle épidémie de choléra.

Détectée dès le mois d'août par les relais communautaires, la maladie s'est intensifiée au cours des deux premières semaines de septembre. Plus de 30 patients ont notamment été admis au centre de santé de référence de Lubutu, dont 28 enfants en bas âge.

Les acteurs locaux de santé mettent notamment en cause la consommation d'eau provenant de rivières et de sources naturelles non aménagées. Plus de 2 280 ménages de l'aire de santé de Lubutu seraient ainsi exposés aux maladies d'origine hydrique.

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Les structures de santé débordées

L'afflux de patients met également à rude épreuve le centre de santé local. Les acteurs de santé alertent sur la saturation de la structure et les besoins en moyens de prise en charge.

Le président du comité de santé de Lubutu, Useni Selemani, sollicite l'appui des partenaires et des organisations humanitaires pour l'aménagement de sources d'eau potable.

De son côté, le médecin-chef de la zone de santé, le Dr Mubwana Zamuda, recommande à la population de faire bouillir ou de traiter l'eau avant de la consommer.

En attendant les résultats des analyses de laboratoire, les autorités sanitaires appellent à renforcer les mesures d'hygiène et l'accès à l'eau potable afin de limiter la propagation de la maladie.